Шадурскис: в случае отставки Кабинета министров "Новое Единство" в новое правительство не пойдет

В случае падения Кабинета министров во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") партийное объединение "Новое Единство" (НЕ) не будет работать в новом правительстве, заявил депутат Сейма Карлис Шадурскис (НЕ).

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Комментируя высказывания о стабильности правительства, он сказал, что отдельные партии "с не очень хорошими рейтингами" думают, как это исправить, и ищут "козла отпущения". "Как всегда, лучший козел отпущения - это начальник, или, в данном случае, премьер-министр", - сказал Шадурскис, добавив, что к таким выводам он пришел после чтения СМИ и социальных сетей.

По его мнению, вряд ли какая-то из партий решится подталкивать правительство к краху. Можно пытаться свергнуть правительство, но не ясно, можно ли сформировать новое, добавил депутат.

"Новое Единство" с самого начала заявило, что в случае свержения правительства в новом правительстве партия работать не будет.

О стабильности правительства говорят с момента его создания в январе 2019 года. Падение правительства Кариньша прогнозировалось при каждом принятии бюджета, были и другие проблемы, угрожающие его стабильности.

В этом году из первоначальной коалиции партий была исключена партия "За человечную Латвию" (ранее KPV.LV). Этот поворот также привел к перераспределению некоторых ключевых должностей и министерств, что снова заставило думать о нестабильности правительства.

В случае отказа "Нового Единства" от участия в формировании следующего Кабинета министров оставшиеся три партии существующей коалиции в Сейме будут иметь меньшинство голосов, что потребует привлечения оппозиции в лице "Согласия" или Союза зеленых и крестьян либо новых политических партий, у которых в Сейме относительно немного депутатов.