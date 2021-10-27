Шадурскис: в случае отставки Кабинета министров "Новое Единство" в новое правительство не пойдет
Foto: DELFI

В случае падения Кабинета министров во главе с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем ("Новое Единство") партийное объединение "Новое Единство" (НЕ) не будет работать в новом правительстве, заявил депутат Сейма Карлис Шадурскис (НЕ).

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Комментируя высказывания о стабильности правительства, он сказал, что отдельные партии "с не очень хорошими рейтингами" думают, как это исправить, и ищут "козла отпущения". "Как всегда, лучший козел отпущения - это начальник, или, в данном случае, премьер-министр", - сказал Шадурскис, добавив, что к таким выводам он пришел после чтения СМИ и социальных сетей.

По его мнению, вряд ли какая-то из партий решится подталкивать правительство к краху. Можно пытаться свергнуть правительство, но не ясно, можно ли сформировать новое, добавил депутат.

"Новое Единство" с самого начала заявило, что в случае свержения правительства в новом правительстве партия работать не будет.

О стабильности правительства говорят с момента его создания в январе 2019 года. Падение правительства Кариньша прогнозировалось при каждом принятии бюджета, были и другие проблемы, угрожающие его стабильности.

В этом году из первоначальной коалиции партий была исключена партия "За человечную Латвию" (ранее KPV.LV). Этот поворот также привел к перераспределению некоторых ключевых должностей и министерств, что снова заставило думать о нестабильности правительства.

В случае отказа "Нового Единства" от участия в формировании следующего Кабинета министров оставшиеся три партии существующей коалиции в Сейме будут иметь меньшинство голосов, что потребует привлечения оппозиции в лице "Согласия" или Союза зеленых и крестьян либо новых политических партий, у которых в Сейме относительно немного депутатов.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

6

Source

LETA

Tags

"Новое Единство" KPV LV Карлис Шадурскис Кришьянис Кариньш
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле