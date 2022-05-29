Шеф Rīgas siltums продал генератор криптовалют; общие доходы за прошлый год — 119 000 евро

В прошлом году доходы главы правления AS Rīgas siltums Нормунда Талциса выросли на 27 000 евро и составили 119 046 евро. Об этом свидетельствуют данные его декларации о доходах за 2021 год, предоставленной Службе госдоходов.

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Согласно декларации за 2021 год, доходы Талциса составили 119 046 евро, в 2020 году — 91 727 евро, а в 2019 году — 148 721 евро.

В прошлом году АО Rīgas siltums выплатил Талцису 108 860 евро, предприятие SIA Agma Plus — 4200 евро, SIA Termoplast — 5136 евро, частное лицо Юрис Милишевскис — 840 евро.

В 2020 году зарплата Талциса в Rīgas siltums составила 82485 евро, Agma Plus выплатило ему 3780 eiro, Termoplast — 4622 евро, Милишевскис — 840 евро.

В прошлом году глава Rīgas siltums задекларировал две сделки, сумма которых превысила 20 минимальных зарплат. В частности, он продал за 35 000 евро генератор криптовалют. Кроме того, он заключил строительный договор на сумму 19360 евро.

В 2021 году Талцис накопил в AS Swedbank 235 евро, в AS Citadele banka — 81 520 евро.

Также он указал три долговых обязательства за 2021 год на 12 000 евро, 26 000 евро и 66 565 евро.

Ему принадлежат шесть транспортных средств: легковой автомобиль Austin-Healey 1958 года, прицеп для транспортировки лодок Brenderup 2007 года выпуска, моторная лодка Mercury 2007 года впуска, мотоциклы KTM и BMW.

Талцису принадлежит квартира и постройка в Риге, два земельных участка в волости Курменес, собственность в волости Драбешу, а также еще одна квартира в Риге как общее имущество.