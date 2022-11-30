Шеф Рижской полиции решил уйти на пенсию

Генерал Юрис Шулте, возглавляющий Рижское региональное управление полиции (РРУП), решил уйти на пенсию.

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Эту информацию уже подтвердил глава Госполиции Армандс Рукс, пояснивший, что он получил сообщение о том, что Шулте собирается уйти на пенсию по причине достижения пенсионного возраста. Согласно нормативному регулированию, отсрочить процесс нельзя.

Юрис Шулте возглавил РРУП в 2017 году. До этого он занимал должность заместителя начальника Главного управления уголовной полиции.

В системе МВД Шулте с 23 апреля 1992 года, когда проходил обязательную службу в Конвойном полку. С ноября 1994 по январь 2000 года работал в уголовной полиции Видземского предместья Риги.

С 2000 года работал в должности главного инспектора 24-го отделения Главного управления полиции Риги, а затем был повышен там же до заместителя начальника отделения. С сентября 2000 года по октябрь 2004 года Юрис Шулте работал в Управлении уголовной полиции Главного управления полиции Риги.