Шеф Рижской полиции решил уйти на пенсию

Генерал Юрис Шулте, возглавляющий Рижское региональное управление полиции (РРУП), решил уйти на пенсию.
Эту информацию уже подтвердил глава Госполиции Армандс Рукс, пояснивший, что он получил сообщение о том, что Шулте собирается уйти на пенсию по причине достижения пенсионного возраста. Согласно нормативному регулированию, отсрочить процесс нельзя.
Юрис Шулте возглавил РРУП в 2017 году. До этого он занимал должность заместителя начальника Главного управления уголовной полиции.
В системе МВД Шулте с 23 апреля 1992 года, когда проходил обязательную службу в Конвойном полку. С ноября 1994 по январь 2000 года работал в уголовной полиции Видземского предместья Риги.
С 2000 года работал в должности главного инспектора 24-го отделения Главного управления полиции Риги, а затем был повышен там же до заместителя начальника отделения. С сентября 2000 года по октябрь 2004 года Юрис Шулте работал в Управлении уголовной полиции Главного управления полиции Риги.