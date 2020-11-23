СХЕМА: Из-за ремонта Деглавского моста в окрестностях оба транспортных потока пустят по одной полосе

Рижская дума предупреждает автоводителей, что на целый месяц, с 26 ноября по 25 декабря, будет проходить ремонт двух основ Деглавского моста. Все это время организация движения транспорта на улицах Браслас и Вестиенас будет изменена.

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С 26 ноября по 4 декабря движение по этим двум улицам будет происходить лишь по одной полосе, поочередно регулируя оба транспортных потока с помощью светофора. Возле опор моста будут вестись подготовительные работы.

С 5 по 18 декабря пройдет сам ремонт, во время которого будет возвращено движение транспорта по двум полосам, но они будут более узкими, чем обычно.

В свою очередь, с 18 по 25 будет происходить демонтаж временных конструкций моста. Вновь будет установлен светофор, и движение в обе стороны будет происходить по одной полосе.