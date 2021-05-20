Шесть человек из Латвии изъявили желание полететь в космос

Европейское космические агентство (ЕКА )ищет новых космонавтов. Принять участие в конкурсе и заявить о себе планируют по меньшей мере шесть человек из Латвии. Об этом, как сообщает Rus.Lsm.lv, в эфире Латвийского радио рассказал глава Ассоциации космической индустрии Паулс Ирбинс.

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Ирбинс рассказал, что к подаче документов активно готовится группа из десяти латвийцев и по меньшей мере шесть человек твердо намерены подать CV. Ему удалось привлечь эксперта из космического агентства, который на протяжении 10 лет занимался отбором кандидатов на космические вакантные должности. Специалист дал полезные советы и для наших потенциальных космонавтов.

Всего планируется пять этапов отбора, Ирбинс надеется, что по крайней мере двум латвийцам удастся выдержать первый этап конкурса.

"Ответа мы будем ждать около двух месяцев. Заявки будут рассматриваться до конца августа, так как ожидается очень большой интерес. У нас есть надежда, что из Латвии по меньшей мере 2-3 человека могут пройти дальше — это уже будет большим достижением", — заявил Ирбинс.

После первого этапа последуют еще два этапа психологического отбора, а затем еще два, включающих в себя индивидуальные переговоры с претендентами.

Ирбинс ранее отмечал, что EKA требуются работники для выполнения именно сложных миссий. В среднем астронавт проводит 12 часов за работой. К тому же будет вестись поиск именно "карьерных астронавтов", которые впоследствии примут участие в 4-6 длительных космических миссиях. Всего Европе понадобится 20 таких людей.

Из навыков и критериев, которые будут браться в расчет при оценке претендентов, Ирбинс назвал мотивацию, четкое видение своего будущего, которое связано с космосом, участие в научных миссиях, пройденное обучение по выживанию, пилотированию, подводному плаванию, горной подготовке и первой помощи. Технические критерии: диплом магистра по естественным наукам с дальнейшим трехгодичным стажем работы, отличное здоровье (медкомиссия пилота 2-го класса) и идеальное знание английского языка. Знание русского языка также считается преимуществом, так как EKA тесно сотрудничает с Роскосмосом.