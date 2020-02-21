Шесть членов правления вышли из партии "Честь служить Риге"
Foto: F64

Из партии "Честь служить Риге" (ЧСР) вышли шесть членов ее правления, в том числе пять депутатов Рижской думы, информировал агентство LETA депутат думы Вячеслав Степаненко.

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По данным агентства LETA, из партии вышли Эйжения Алдермане, Ирина Винник, Игорь Соломатин, Андрей Каменецкий, Степаненко и депутат Сейма Юлия Степаненко.

По словам Степаненко, депутаты покинули партию из-за произвола и "стиля политического поведения" председателя Рижской думы Олега Бурова.

Депутаты прокомментируют свои действия на пресс-брифинге в Рижской думе 24 февраля в 11 часов.

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LETA

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LETA

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