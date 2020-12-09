Шесть из десяти. Политики раскритиковали коммуникацию властей насчет Covid-19

Мэр Резекне Александр Барташевич (Согласие) и министр юстиции Янис Борданс (НКП) этим утром раскритиковали коммуникацию властей по вопросам распространения Covid-19, сообщает LETA. В свою очередь, премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) признал, что сейчас в общественном пространстве много дезинформации.
Мэр Резекне указал, что самоуправление чувствует нехватку информации со стороны ответственных учреждений. Поэтому Барташевич решил, что каждую неделю самоуправление будет публиковать собственное обобщение информации о распространении коронавируса в городе.
Борданс в эфире Латвийского радио оценил коммуникацию правительства насчет Covid-19 на шесть баллов из десяти. Министр указал, что столкнулся с большой волной дезинформации. По его мнению, в первую очередь надо разобраться с коммуникацией внутри правительства, а коммуникацию с обществом лучше доверить профессионалам.
"Надо объяснять обществу, почему такие решения приняты. Я думаю, что мы объясняем, но с задержкой", — сказал Борданс, отметив, что власти объясняют примерно 20% от всего, что нужно знать. Он указал, что все политики это понимают и это будет решено.
О дезинформации высказался премьер-министр Кришьянис Кариньш в эфире LTV. Он считает, что в основе ложных сведений находятся страх и незнание. Премьер указал, что в такой ситуации всегда будут люди, которые говорят противоположные вещи. Например, что бояться сейчас нечего. "Эти люди не говорят правды и на нас лежит большая ответственность друг за друга", — сказал политик.
Кариньш призвал "не впадать в панику" и помнить, что "мы можем спокойно пройти через все".