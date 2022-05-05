Шесть самоуправлений планируют перенять 76 км участков государственных местных автодорог

Министерство сообщения получило от краевых самоуправлений Адажи, Краславы, Алускне, Балви, Вентспилса и Марупе решения о готовности перенять в свое управление государственные участки местных автодорог общей протяженностью 76 километров.

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Как уже сообщалось, в соответствии с изменениями в правилах Кабинета министров о порядке использования средств, выделенных на программу государственного фонда автодорог в государственном основном бюджете, местные самоуправления с этого года получат адресную дотацию в размере 1560 евро за каждый километр дорог, взятых в собственность.

По сообщению министерства, Алуксненский край планирует перенять самый длинный участок государственных местных дорог в стране.

Самоуправление выразило готовность перенять государственную дорогу местного значения на участке Межслокас-Чонкас-Дуре (V374) до 8,211 км, шоссе Чонкас-усадьба Илзенес (V375) до второго километра, шоссе Кактини-Саулескалнс (V385), шоссе Каули-станция Папарде (V39) до 7,27 км, Педедзе-Калнапедедзе (V394) до 6,693 км, а также участок Яунанна-Анна (V395) с 0,93 до 7,538 км и Кудери-Яунанна (V398) с 5,59 до 11,215 км.

Самоуправление Вентспилсского края планирует перенять государственную дорогу местного значения Таргале-Зилес (V1331) протяженностью 0,86 км, дорогу Анце-Трумпи (V1339) протяженностью 2,8 км, дорогу к Пилтенскому пансионату (V1352) протяженностью 1,658 км и дорогу Попе-Зетинькални (V1354) протяженностью 1,115 км, подъездную дорогу к Лиепене (V1332) протяженностью 1,7 км, 2,487 км подъездной дороги к Овиши (V1333), 3,9 км подъездной дороги к Лужне (V1334), 1,47 км подъездной дороги к Микельбаке (V1335), подъездную дорогу к Кестери (V1336) протяженностью 1,093 км, подъездную дорогу к Вендзавас (V1349) длиной 805 м и подъездную дорогу к эстраде Попе (V1355) протяженностью 1,1 км.

Адажское самоуправление готово перенять участок государственной дороги местного значения Адажи-Гаркалне (V46) от 0,692 до 3,465 км при условии, если будет произведено устранение дефектов строительных работ в гарантийный период. Адажское самоуправление также выразило готовность взять на себя управление участком государственной дороги местного значения Балтэзерс-Яункулас (V48) протяженностью до 4,8 км.

Краславское самоуправление планирует перенять в собственность подъездную дорогу к населенному пункту Скукю (V655) до 1,5 км и дорогу Дунци-Каженцы (V629) до 4,662 км.

Самоуправление Балвского края планирует перенять государственную дорогу местного значения Бриежуциемс-Балтинава (V468) до 3,2 км.

В свою очередь, Марупское самоуправление выразило готовность перенять подъездную дорогу к Марупской животноводческой ферме (V24) протяженностью 600 метров.

По сообщению министерства, оно получило информацию о том, что государственные автодороги местного значения готовы взять в свое управление также краевые самоуправления Добеле, Лимбажи и Саулкрасты.