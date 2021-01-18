Шесть семей, пострадавших при взрыве дома в Агенскалнсе, получат пособие 1000 евро
Foto: DELFI

Шесть семей, пострадавших при взрыве дома в Агенскалсне, получат пособие в размере 1000 евро, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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Еще две заявки на выделение кризисного пособия планируется рассмотреть на этой неделе.

Пострадавшие жители смогли забрать из дома свои личные вещи. Сейчас решается вопрос об укреплении фасад дома, который отделился и может обрушиться. В связи с этим движение по улице смогут возобновить только после того, как эта угроза будет устранена.

Как сообщалось, в ночь на 31 декабря в Риге, в расположенном по адресу Мелнсила 2 трехэтажном доме прогремел взрыв. Здание частично разрушено, начался пожар. В результате трагедии погиб один человек, еще шесть получили ранения.

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