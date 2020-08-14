Шесть стран призвали ЕС отреагировать на события в Белоруссии
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Шесть стран по инициативе Эстонии призвали Европейский союз решительно отреагировать на события в Белоруссии.

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Министры иностранных дел Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Дании и Чехии выступили с совместным обращением к верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и комиссару по вопросам расширения и политики добрососедства Оливеру Вархели, призвав на предстоящей в пятницу внеочередной встрече министров иностранных дел ЕС обсудить вопрос о поддержке белорусского гражданского общества и введении санкций в отношении лиц, ответственных за нарушения прав человека.

В совместном обращении министры иностранных дел отметили, что во время президентских выборов народ Белоруссии продемонстрировал стремление к демократическим переменам в стране. К сожалению, мирные протесты оппозиции были жестоко подавлены властями, и репрессии продолжаются.

Министры подчеркнули роль Восточного партнерства в поддержке гражданского общества Белоруссии, а также необходимость поддержки свободной прессы.

Также министры выразили мнение, что ЕС должен играть посредническую роль в обеспечении диалога между сторонами.

В письме министры иностранных дел подчеркнули, что следует немедленно освободить задержанных во время демонстраций. Это требует постановки вопроса в международных организациях. Под руководством государств-членов ЕС деятельность белорусских властей должна обсуждаться в Совете по правам человека ООН и других правозащитных организациях.

Повышенное внимание к событиям в Белоруссии с точки зрения предотвращения конфликтов и серьезных нарушений прав человека также должно быть обращено в Совете Безопасности ООН, если этого потребуют дальнейшие события.

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