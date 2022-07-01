Шестерых украинских беженцев направили в Гулбене, более 50 человек отказались покинуть Ригу

Сегодня шесть человек, которые зарегистрировались в Рижском центре помощи беженцам, прибыли в Гулбене. Еще более 50 беженцев отказались покинуть Ригу, выяснило агентство LETA в Рижской думе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Сегодня до 15:00 в Рижский центр поддержки беженцев обратились 64 человека, среди них — восемь детей и две семьи с домашними животными.

С 1 июля в Риге новых беженцев не размещают ни в отелях и хостелах, ни в жилищах, предоставленных рижанами, поэтому Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) ищет места в других самоуправлениях. Сегодня шесть человек разместили в Гулбене, но еще 50 беженцев отказались от размещения в других городах.

Сегодня во временных местах для размещения находятся около 1800 человек. Те, у кого закончились 120 дней пребывания, должны покинуть эти места, остальным пребывание продолжает оплачивать самоуправление.

Постепенно людей переселяют из индивидуальных туристических мест в места размещения, которые предложили муниципалитету более низкую цену.

Украинских беженцев планируется переселять в жилье, которое предоставляют жители Риги. Сейчас таких опций немного, и рижан призывают зарегистрировать жилье в единой государственной системе и подать заявление, чтобы получать гарантированную государством компенсацию.

Уже сообщалось, что после 1 июля вступают в силу поправки к правилам размещения украинских мирных жителей — в связи с этим без жилья могут остаться более 1800 беженцев из Украины.

Мэр Риги Мартиньш Стакис заявил, что для того, чтобы Рига смогла продолжить размещать тех людей, которые уже прибыли в столицу, необходимо финансирование в три раза больше, чем то, что самоуправление будет получать после 1 июля.

Чтобы беженцы не оказались на улице, Рижская дума примет краткосрочное чрезвычайное решение — выделит на размещение беженцев софинансирование до 1 сентября.

Сейчас на размещение беженцев Риге в месяц необходимо 450 тысяч евро — но с 1 июля государство будет предоставлять примерно треть этой суммы –150 тысяч евро в месяц. Из-за недостаточного финансирования Рижское самоуправление приостановит размещение новых соискателей убежища.

"Ранее мы уже получали тревожные сигналы от других самоуправлений, которые прекращали прием беженцев. Теперь ресурсов не хватает и в Риге. Это — чрезвычайная ситуация и ей необходимо срочное решение на национальном уровне", — заявил Стакис.

По его словам, сейчас в Риге 16 600 беженцев из Украины, это на 3 тысячи человек больше, чем указано в национальном плане размещения беженцев.