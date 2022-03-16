Шествие, цветы, контроль за инфопространством: что планируется в Латвии 16 марта

16 марта в Латвии не является официальным праздником, однако в этот день регулярно проводятся мероприятия в память латышских легионеров. В условиях военного вторжения России в Украину 16 марта этого года правоохранительные органы планируют уделять особое внимание безопасности. Портал Delfi собрал информацию о том, какие мероприятия и меры безопасности ожидаются.

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Без этнической поляризации

Министр внутренних дел Мария Голубева (АР!) заявила, что Рижское самоуправление 16 марта не может запретить, например, обществу Daugavas Vanagi Latvijā или другим посетителям этого мероприятия ежегодно возлагать цветы к памятнику Свободы. В то же время глава МВД подчеркнула, что устраивать политическую демонстрацию в данном случае было бы не очень уместно, так как это дало бы враждебным российским масс-медиа дополнительные поводы для обвинений в адрес Латвии, которые звучат уже на протяжении нескольких лет.

"На мой взгляд, нельзя допустить, чтобы это превратилось в мероприятие этнической поляризации", — сказала Мария Голубева. По ее мнению, мероприятие 16 марта, а также уже только ожидающиеся мероприятия 9 мая в нынешних условиях ни в коем случае не должны быть акциями прославления военной агрессии.

Госсекретарь МВД Димитрий Трофимов в интервью Латвийскому радио в понедельник, 15 марта, заявил, что Государственная полиция с другими учреждениями безопасности будет обеспечивать общественный порядок 16 марта. Опыт предыдущих годов показывал, что 16 марта полиция вводит беспрецедентные меры безопасности: в Старую Ригу стягиваются очень много полиции, в том числе, специально экипированной.

В этом году, по словам Трофимова, внимание будет уделяться не только непосредственно мероприятию, но и тому, что происходит в информационном пространстве. По словам госсекретаря МВД, лицам, действия которых могут стать основанием для уголовного преследования, выносятся предупреждения.

Какие мероприятия планируются?

16 марта Лимбажское отделение общества Daugavas Vanagi Latvijā организует шествие в Риге от церкви Святого Иоанна к памятнику Свободы. Шествие запланировано с 11.00 до 13.00 в память о латышских легионерах.

В предыдущие годы в этом шествии принимали участие около тысячи человек. В последние годы самих легионеров по естественным причинам становилось все меньше, все больше преобладала молодежь. На мероприятиях в Риге все чаще можно было встретить националистов из соседних Литвы и Эстонии.

Однако в 2020 и 2021 годах мероприятия были менее массовыми, чем прежде — в силу ограничений на собрания, продиктованных борьбой с Covid-19.

Ключевой вопрос этого года — может ли мероприятие 16 марта, посвященное памяти латышских легионеров Waffen SS перерасти в манифестацию поддержки Украины, которая подверглась военной агрессии России.

Стоит отметить, что все последние годы первые лица государства избегали участия в мероприятиях 16 марта. В шествии принимали участие только депутаты Сейма от правящего Национального объединения.

Антинацисты не будут устраивать мероприятие в Риге

Традиционно 16 марта проводятся и мероприятия Латвийского антинацисткого комитета — против оправдания преступлений Waffen SS. Обычно именно "встреча" двух оппонирующих друг другу мероприятий и создает риск провокаций и напряженности.

В этом году Рижская дума не согласовала собрание против оправдания преступлений Waffen SS, о котором заявил Латвийский антинацистский комитет. Принимая во внимание ситуацию в мире, чтобы не поощрять провокации и не обострять конфликты, организация решила не обжаловать решение Рижской думы, сообщил представитель комитета Андрей Пагор.

Рижская дума рекомендовала Латвийскому антинацистскому комитету провести церемонию возложения цветов в другом месте — например, в Румбуле или Саласпилсе. Места, предложенные Рижской думой для проведения такого собрания, не связаны непосредственно с событиями 16 марта, посчитала организация: Латвийский антинацистский комитет отправится в Злекас Вентспилсского края, где возложат цветы к памятнику жертвам нацистов.