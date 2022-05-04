По случаю 32-й годовщины восстановления независимости Латвийской Республики, Delfi вместе с LMT Smart Television приглашает наших читателей посмотреть, как проходила акция "Надень народный костюм в честь Латвии!". Традиционное шествие в народных костюмах началось от Ратушной площади и завершилось у Памятника Свободы. Затем состоялся праздничный концерт.

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В прямом эфире к жителям и гостям города обратился мэр Риги Мартиньш Стакис. От Ратушной площади по улице Калькю шествующие дошли до площади Бривибас, где торжественно возложили цветы.

Затем на Ратушной площади состоялся концерт, где выступили постфольклорная группа Iļģi, Катрина Диманта, постфольклорная группа Rikši и фольклорная группа Rīgas Danču klubs. Мероприятие провели Эрикс Зепс и Катрина Диманта, режиссер — Мартиньш Кагайнис.

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