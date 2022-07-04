"Шествие живых" и обувь на улицах Цесиса. В Латвии проходят мероприятия памяти жертв геноцида еврейского народа

В понедельник, 4 июля в Латвии в День памяти жертв геноцида еврейского народа состоялось памятное шествие и возложение цветов к мемориалу на улице Гоголя в Риге. В свою очередь, на улицах Цесиса откроют скульптурные объекты в виде взрослых и детских пар обуви с лаконичным названием "один девять четыре один".

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День памяти жертв геноцида еврейского народа посвящен памяти 70 000 латвийских евреев, уничтоженных в период с 1941 по 1945 год в оккупированной нацистами Латвии. 4 июля 1941 года — по приказу нацистских оккупационных властей в Риге были сожжены Большая хоральная синагога на улице Гоголя и четыре других еврейских храма в столице. В Советское время на месте Большой хоральной синагоги был разбит сквер, а в 1993 году при поддержке правительства Латвии, еврейских организаций и частных лиц создан мемориал.

Сегодня у мемориала на улице Гоголя состоялось возложение цветов. В мероприятии приняли участие президент Эгил Левитс, председатель Сейма Инара Мурниеце, министр иностранных дел Эдгарс Ринкевич, министр обороны Артис Пабрикс и другие высокопоставленные лица.

Также в Риге прошло памятное шествие под названием "Шествие живых", организованное Музеем Рижского гетто и холокоста и призывающее не только не забывать те страшные события, но и помнить о ценности каждой человеческой жизни. По словам директора музея Юлии Терещенко, важно не отдавать историю Латвии и Европы в чужие руки, помнить о беспощадной политике нацизма и геноцида против евреев. Впервые "Шествие живых" или "March of the Living " состоялось в 1988 году на территории концентрационного лагеря Аушвиц в Польше. С 1996 году шествие проходит 4 июля в разных странах, в том числе Израиле, Великобритании, Австрии, Канаде, Венгрии и Литве. В Латвии "Шествие живых" впервые прошло в 2010 году, с тех пор ежегодно оно собирает около 200-300 человек.

В свою очередь, в Цесисе на площади Рожу в 18.00 откроют художественную работу "один девять четыре один", которую создали художники Криста и Рейнис Дзудзило.

До 1941 года в Цесисе и его окрестностях проживала еврейская община, состоявшая примерно из 200 человек. В 1941 году, когда на смену пришел нацистский режим, в Латвии начался холокост. В июне несколько семей, надеясь выжить, уехали, но большинство евреев остались в своих домах. В начале августа всех их арестовали и расстреляли в лесу у Ниниерского озера. И там же закопали. Часть людей, успевших уехать из Цесиса, выжили, но больше никогда не возвращались в свой родной город.

Художественный объект представляет собой бетонные пары взрослой и детской обуви, которая расставлена у тех домов, в которых когда-то жили еврейские семьи. Прототипом каждой скульптуры стала пожертвованная нынешними жителями Цесиса обувь. "Цель объекта — вернуть евреев обратно в настоящее, в историю и будничную жизнь Цесиса, позволив их памяти вернуться в свой дом. Обувь — это не только знак, который означает отсутствие кого-то, так как она стоит пустая, но одновременно заставляет задуматься о присутствии, так как, придя домой, мы надеваем свою обувь!", — говорят Криста и Рейнис Дзудзило.