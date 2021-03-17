Шины, мебель, опасные отходы. В Риге откроют 8 новых площадок по сбору сортированного мусора

Рижское самоуправление планирует создать восемь новых площадок по сбору сортированных отходов в разных районах столицы, которые будут переданы компаниям по хозяйственному обслуживанию отходов, работающих в конкретных зонах.

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На площадках по сбору сортированных отходов жители смогут сдавать отходы, которые сортируются ежедневно — такие как бумага, металл, пластмасса, стекло, биологические отходы, крупногабаритные отходы, строительные отходы домохозяйств, опасные бытовые отходы, шины, товары, опасные для окружающей среды, а также, начиная с 2025 года, текстильные отходы.

Часть отходов будет приниматься бесплатно, часть — по сниженной цене, часть — по дифференцированной цене.

Комитет по жилищному хозяйству и окружающей среде Рижской думы одобрил создание пунктов по сбору сортированного мусора в шести местах:

на административной территории Центрального района Риги и Латгальского предместья Риги — в Шкиротаве, на улице Ренцену без адреса;

на административной территории Курземского района Риги — на улице Лиела/Плата без адреса и улице Бебербекю, 39;

на административной территории Земгальского предместья Риги — на улице Ритаусмас без адреса;

на административной территории Видземского предместья Риги и Зиемельского района — на улице Озолу, 8 и улице Уделю, 8.

Отметим, что на площадках по сбору сортированных отходов будут приниматься уже рассортированные отходы и, исходя из заполнения контейнеров, они будут вывозиться для дальнейшей переработки или захоронения.