Широкая коалиция или игра на выбывание? Ринкевич провел первый раунд консультаций с партиями о новом правительстве

Главный вопрос о том, сколько партий войдут в новое правительство — три, четыре или пять — остается открытым. Это зависит и от того, смогут ли ужиться в одном правительстве идеологические противники — Национальное объединение и "Прогрессивные", а также будут ли стерты "красные линии" между "Объединенным списком и Союзом "зеленых" и крестьян. Единственным официальным кандидатом в премьер-министры остается министр благосостояния Эвика Силиня ("Новое Единство"), "Объединенный список" не выдвигает Улдиса Пиленса.

В понедельник, 21, августа начался марафон политических консультаций президента страны Эдгара Ринкевича с партиями, представленными в Сейме. Тема встреч — формирование нового правительства. По итогам президент номинирует премьер-министра.

21 августа в Рижском замке побывали "Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян и "Объединенный список", 22 августа в гости к главе государства придут Национальное объединение, "Прогрессивные", "Стабильность" и "Латвия на первом месте".