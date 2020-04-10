Школа-онлайн. Профсоюз: у учителей стало больше работы и расходов - кто заплатит?

У одних учителей рабочий день растянулся допоздна, у других его не стало вовсе. Почти все педагоги вынуждены использовать личную технику, интернет и электричество. Никто не обещает платить за переработку, как и за подорванное сидячей работой в неподобающих условиях здоровье. Такие проблемы в своей отрасли обозначила глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага в интервью lvportals.lv.

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В конце марта, отвечая на вопросы платформы Edurio, директора школ Латвии отчитались перед Министерством образования, что 96% учителей оснащены всей техникой, необходимой для образования онлайн. Отдельным педагогам компьютеры обеспечила школа, а некоторые из них, у кого нет дома подходящих для организации учебного процесса устройств или мощного интернета, работают из школы с соблюдением всех мер безопасности. Директора сообщили о том, как творчески подошли к процессу учителя и как много интересных форм работы с учениками ввели.

Результаты опроса самих учителей, проведенного Латвийским профсоюзом работников образования (LIZDA), звучат не столь оптимистично. Как сообщила в интервью lvportals.lv Инга Ванага, техникой и интернетом не обеспечены в нужном количестве и качестве ни учителя, ни школьники.

"Этот вывод удивил министра образования, но ведь рабочее место учителя до этого было в школе, — подчеркнула Ванага. — Чтобы полноценно работать из дома, им нужны камеры, микрофоны, программы, поддержка IT и возможность улучшить свои компьютерные навыки…"

Foto: F64

По словам Ванаги, неожиданно свалившееся на школы образование онлайн не отвечает Закону о труде, по которому работодатель должен обеспечить работника всем необходимым для исполнения обязанностей, а не вынуждать использовать персональную технику, интернет и электричество. Профсоюз требует, чтобы учителям компенсировали хотя бы часть расходов. "Если государство считает возможным поддержать практически весь частный сектор и может молниеносно найти 150 миллионов на авиакомпанию Air Baltic, то могло бы найти и необходимое для поддержки учителей", — говорит Илзе Ванага.

Почти все учителя сообщили, что их нагрузка увеличилась, а рабочий день растянулся до ночи, потому что сотрудничество с некоторыми родителями возможно только после их окончания рабочего дня. К тому же у некоторых семей один компьютер на несколько человек. У каждого четвертого педагога дома нет приспособленного для работы места, а сидячий и малоподвижный труд обострил проблемы со здоровьем. При этом переработку учителю никто не оплачивает, да и вообще не все понимают, по каким часам будет высчитываться их ставка.

Больше всего нарушений Закона о труде — в дошкольных учреждениях, где сотрудников нередко принудительно отправляют в отпуск, а то и неоплачиваемый отпуск, сообщила Ванага. Также не уверены в своем завтрашнем дне социальные педагоги и учителя групп продленного дня — им пока не с кем работать, но жить-то на что-то надо. Профсоюз требует, чтобы всем педагогам и техработникам деньги выплачивались в полном объеме даже в случае простоя, ведь он произошел не по их вине.

Некоторые опасения Ванага выразила и по поводу любимого "детища" Министерства образования — бесплатного обучающего телеканал "Tava klase", который задумывался, как одна из возможностей организации обучения, но министерство позиционирует его чуть ли не как обязательный. Не получится ли, что школы должны будут дублировать процесс, опасается Ванага. Только все начали привыкать к одним платформам, как появились другие.

В целом глава профсоюза позитивно оценила само начинание — временный перевод образования в онлайн. По ее словам, это было правильное решение.

Результаты опроса Министерства образования на платформе Edurio показали, что подавляющее большинство школ (85%) для организации онлайн-обучения повседневно используют сайт E-klase, 15% — Google Classroom, 14% — Microsoft Teams, 11% — Mykoob, 9% — Moodle, только в 4% учебных заведений нет единой платформы для общения с учениками.

В большинстве случаев (86%) учителя осуществляют учебный процесс, предлагая выполнять разные задания на сайтах soma.lv, uzdevumi.lv и других, 47% намерены использовать видеолекции в прямом эфире и записи, 42% — двусторонние видеоконференции. Для связи с учениками используется прямой контакт по телефону, видеозвонки, голосовые записи, видеопояснения. Ученикам предлагаются творческие задания, исследования, работа с текстами, Google-викторины, электронные рабочие листы, учебные фильмы, музыкальные записи, записи театральных постановок и другие формы.