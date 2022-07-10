Школа, университет и наука: Что Латвия предложит гражданам Украины в новом учебном году

В 2022/2023 учебном году граждане Украины, покинувшие страну из-за войны, смогут проходить все уровни образования в Латвии, от начальной школы до вузов. Украинские ученые продолжать получать господдержку, если они задействованы в научных проектах в латвийских институтах.

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С нового учебного года несовершеннолетние жители из Украины будут получать образование на латышском языке. Дошкольное и основное образование дети могут получать и по программе нацменьшинств, которая реализуется на украинском языке согласно Закону об образовании.

Тех учеников, которые в 2021/2022 учебном году проходили программу 1-8 или 10-11 классов, перевели в следующий класс без требования об оценках за учебные предметы.

Дети-беженцы, которые получили свидетельство о прохождении основной образовательной программы в 2021/2022 учебном году, могут повторно освоить все предметы образовательной программы в 12 классе, а полученные оценки будут считаться годовыми оценками по предметам. Молодые люди из Украины, которые учились в 9 и 12 классах, получили освобождение от государственных централизованных экзаменов.

В новом учебном году школы продолжат получать финансирование за дополнительные обязанности учителей, связанные с образованием украинских детей — по 257 евро за каждого ученика. Также школа получит 50 евро на учебные средства для каждого ребенка.

За украинских детей, которые учатся в 1-4 классах, школы также будут получать по 1,42 евро в день на обед (в данном случае самоуправление не участвует в оплате обедов школьникам.)

Профессиональное образование



После окончания основной школы украинские жители смогут получить в Латвии профессиональное среднее образование. От беженцев не будут требовать результатов госэкзаменов и оценок по латышскому языку, латышской литературе, истории Латвии и второму иностранному языку. Это стало возможным благодаря принятым в мае поправки к законодательству.

Вне зависимости от возраста учащихся, сохранятся прежние условия софинансирования по программам профессионального среднего образования — педагоги будут получать 257 евро в месяц за каждого учащегося, 50 евро будет выделяться на приобретение учебных средств, а 15 евро будут ежемесячно выплачивать учащимся в качестве стипендии.

Средняя стоимость реализации программы профессионального образования на одного гражданина Украины в месяц составит 76,08 евро, а по направлению "Искусство" — 108,32 евро.

Высшее образование



На этой неделе началась регистрация абитуриентов в ВУЗы и колледжи, и подать заявки на обучение могут в том числе и граждане Украины, которые в прошлом году удаленно учились в украинских учебных заведениях и получили документ о среднем образовании, а также те, кто получили документ о среднем образовании уже в Латвии.

Украинских жителей будут принимать на учебу в университеты или в колледжи на основании итоговых оценок по предметам. Знания английского языка должны быть хотя бы на оптимальном уровне (B2) — это обязательное требование для всех потенциальных студентов.

Украинские жители могут поступать и на программы, которые реализуются на латышском языке, если уровень знания латышского позволит освоить программу.

Если по объективным причинам у абитуриента нет возможности предъявить оригинальный документ о полученном ранее образовании, потребуется сертификат от Академического информационного центра (АИЦ), о том, какому латвийскому образовательному документу или степени соответствует или сопоставим документ. При необходимости университет или колледж могут провести вступительные экзамены в установленном порядке и объеме.

Вузы в праве назначать скидки на обучение для украинских студентов, а сами студенты могут претендовать на государственные бюджетные места на конкурсной основе. Те студенты, которые получать бюджетные места, также могут претендовать на государственные стипендии.

Наука: ученые будут получать по 2000 евро



По предложению Минобразования,е украинских исследователей планируется привлечь к действующим проектам, одобренным Латвийским научным советом в рамках Государственной программы исследований и Программы фундаментальных прикладных наук.

За участие в исследовательских программах украинские ученые будут получать зарплату в размере 2000 евро в месяц (до вычета налогов), финансируемую из государственного бюджета. Научное учреждение также получит 50 евро на затраты, связанные с участием украинских исследователей в проекте.

Планируется также продолжить поддержку тем украинским ученым, которые в Латвийском регистре научных институтов числятся стажерами и не получают зарплату — за академическую и исследовательскую работу они будут получать 900 евро в месяц.