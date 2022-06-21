"Школьник в самоуправлении". Правительство утвердило новую модель финансирования школ

Во вторник, 21 июня, Кабинет министров поддержал предложенную Министерством образования и науки модель распределения финансирования между школами "Школьник в самоуправлении", предусматривающую, что госдотации будут получать не напрямую школы, а самоуправления, которые в дальнейшем распределят их между школами. По задумке правительства, это должно вынудить самоуправления упорядочить сеть школ на своих территориях. Одновременно будут повышены самые низкие ставки зарплат педагогов.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Самоуправления будут решать судьбу школ

Министр образования и науки Анита Муйжниеце ("Консервативные") на заседании правительства подчеркнула, что самоуправления — это те учреждения, которые открывают школы и внедряют стратегию образования, поэтому предлагается целевые дотации перечислять самоуправлению, а не конкретной школе. Муйжниеце надеется, что такая модель улучшит сотрудничество между государством и самоуправлениями.

По словам министра, нынешняя система неприемлема, поскольку "из-за бездействия самоуправлений учитель недостаточно мотивирован и не получает качественные условия работы", однако эту ситуацию в течение 2-3 лет государство намерено изменить.

В аннотации к решению Кабинета министров говорится, что у самоуправлений не было достаточного стимула для упорядочения сети школ. Фактически Министерство образования и науки упрекает самоуправления в том, что из-за этого многие учителя работают мало — менее 15 часов в неделю, и соответственно, мало зарабатывают. При этом министерство подчеркивает, что из госбюджета регулярно выделяются средства на повышение зарплат учителям. То есть, из аннотации можно сделать вывод, что правительство в условиях низкой рождаемости фактически вынуждает самоуправления укрупнять школы путем объединения. Соответственно, чисто математически укрупнение школ и классов должно привести к увеличению нагрузки на ряд педагогов.

Ранее Латвийский союз самоуправлений заявлял, что государство толкает муниципалитеты на закрытие сельских школ. Самоуправления, чтобы получить дополнительно средства на обеспечение зарплат педагогов, как этого требуют нормативные акты, будут вынужден сокращать число школ, следовало из заявления организации.

Анита Муйжниеце заявила, что при разработке новой системы финансирования школ, Министерство образования и науки приняло во внимание большую часть возражений отрасли.

В свою очередь, руководитель Латвийского профсоюза работников образования и науки (LIZDA) Инга Ванага заявила, что следовало бы провести еще одно собрание и обсудить перед утверждением предлагаемую модель. "Осенью увидим, насколько это ухудшит или улучшит ситуацию", — сказала Ванага.

Глава профсоюза считает, что в сентябре этого года зарплаты некоторых учителей вырастут в соответствии с графиком повышения, но некоторые учителя деньги не дополучат, поскольку самоуправления не выполнят свои домашние задания.

Напомним, что LIZDA на прошлой неделе провел акцию протеста у здания Сейм и пригрозил начать в сентябре забастовку учителей, если не будут выполнены требования по повышению зарплат и снижению нагрузки на педагогов.

Требования к самоуправлениям

Утвержденная Кабинетом министров модель финансирования "Школьник в самоуправлении" предусматривает переход от нынешней привязки расчета финансирования к самой низкой ставке зарплаты педагога к расчету финансирования, исходя из целевой дотации на каждого учащегося, а также расчета дотации каждому самоуправлению, а не каждому учебному заведению.

К самоуправлениям выдвигаются три требования. Во-первых, именно обязанностью и ответственностью самоуправлении при распределении дотаций между учебными заведениями, становится забота о обеспечении качества образовательного процесса в каждом заведении. Во-вторых, самоуправления будут обязаны обеспечить применение установленной минимальной месячной ставки заработной платы при определении оплаты труда учителей. В 2022-2023 учебному году планируется самые низкие ставки повысить на 8,4%. В-третьих, не менее 7% от дотации самоуправлению должны расходоваться на зарплаты персонала учебных заведений и не более 15% дотации — на зарплаты администрации учебных заведений.

Правила предусматривают применение коэффициентов к учебным программам, реализуемым с 1-го по 9-й класс или с 1-го по 12-го класса. Средний размер целевой дотации в на одного школьника в группе 1-9-го класса — 108 евро, в группе 1-12-х классов — 115 евро. Средний размер дотации на одного ребенка в детсаду, начиная с 5-летнего возраста — 80 евро.

Министерство образования и науки отмечает, что в 2019/2020 учебном году средняя зарплата учителя составляла 788 евро, в 2020/2021 учебном году — 852 евро, а в 2021/2022 учебном году — 899 евро.