Школьникам раздадут 260 000 многоразовых масок

В соответствии с решением правительство Центр государственных военных объектов обороны и закупок приобретет для школ 260 000 многоразовых масок для лица. Их раздадут школьникам, учителям и другим работникам школ, сообщает LETA.

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Это сертифицированные и проверенные в лаборатории двухслойные маски, сделанные по стандарту Afnor Spec S76 — 001:2020. Они выдерживают до 30 стирок, сохраняя 98% эффективности. Для производства используется нетканый материал, сделанный в Германии. Он рекомендован для изготовления гигиенических масок.

Закупка обойдется в 390 000 евро. Маски будут закуплены у компании Solutions. До конца декабря эта компания сможет произвести маски для 110 000 детей и 150 000 взрослых, поэтому сначала будет закуплен этот объем. Всего необходимо 312 890 детских и 50 344 взрослых масок.