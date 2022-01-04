Школьники и учителя будут чаще сдавать тесты. Когда ждать вакцину от омикрона? Во Франции — новый ковид. 4 января: главное

Школьникам и учителям придется чаще сдавать тесты на Covid-19. Бывшего чиновника Госполиции обвиняют в отмывании денег. Во Франции обнаружен новый вариант коронавируса. В пансионате под Лимбажи — вспышка "омикрона". Delfi обобщает главное и рассказывает о других событиях 4 января.

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1628 новых случаев Covid-19. Скончались шесть человек. Доля положительных случаев — 13,9%. С начала пандемии Covid-19 лабораторно подтвержден в Латвии у 279 320 жителей. Всего с начала пандемии в Латвии от Covid-19 скончались 4600 человек.

Чрезвычайную ситуацию могут продлить до 28 февраля. В связи с ростом распространения омикрон-штамма чрезвычайную ситуацию в Латвии могут продлить до 28 февраля. За прошедшие сутки количество новых заражений увеличилось почти на треть. В связи с продлением ЧС хотят продлить и поддержку предпринимателям, пострадавшим от ограничений.

На вакцины от Covid-19 выделено 132 млн евро. Правительство выделило почти 132 млн евро для реализации плана вакцинации. В этом году Латвия подала заявку на вакцины BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen и NovoVax, а также на вакцины Valneva, CureVac и Sanofi, но пока нет прогнозов, когда они могут быть зарегистрированы Европейским агентством лекарственных средств. В целом Латвия в этом году получит 5,17 млн доз вакцин. Больше всего будет закуплено вакцин BioNTech/Pfizer — более миллиона доз. Также будет закуплено 915 000 доз Moderna и 525 000 доз Janssen.

Школьникам и учителям придется чаще сдавать тесты на Covid-19. Учащиеся основной и средней школы, педагоги и другой персонал, у которых есть сертификаты о вакцинации против Covid-19, будут сдавать тесты дома два раза в неделю. При этом вакцинированным сотрудникам и учащимся вместо пребывания на контактном карантине надо будут проводить самотестирование в течение семи дней. Непривитые учащиеся должны будут проходить самотестирование дома два раза в неделю дома и сдавать общий тест один раз в неделю в школе. Детям дошкольного возраста не нужно проходить тестирование.

Вспышка "омикрона" в пансионате под Лимбажи. В центре социального ухода "Спридиши" коронавирус выявлен у 16 клиентов пансионата. Все они инфицированы омикрон-штаммом. 14 заболевших вакцинированы от Covid-19, а двое категорически отказываются делать прививку. У всех болезнь протекает в легкой форме. Руководитель пансионата Илзе Элсте сообщила, что один из клиентов ушел из пансионата на целые сутки праздновать Рождество и стал одним из первых постояльцев центра, у кого был выявлен ковид.

Бывшего чиновника Госполиции обвиняют в отмывании денег. Специализированная прокуратура по организованной преступности и другим отраслям выдвинула обвинения в возможной легализации преступно нажитых средств и незаконных действиях с объектом гостайны бывшему должностному лицу Уголовной полиции высокого ранга Андрею Созинову. Созинов работал начальником Бюро уголовной полиции Земгальского регионального управления Госполиции, летом прошлого года он был отстранен от исполнения обязанностей. Позже он сам покинул должность "в связи с не соответствующим определенным требованиям состоянием здоровья". В полиции он отработал около 29 лет.

Бывшей главе Swedbank тоже предъявлены обвинения. Шведские правоохранительные органы предъявили обвинение в мошенничестве и манипуляциях рынком бывшему исполнительному директору Swedbank Биргитт Боннесен. Обвинения связаны со скандалом с отмыванием денег в странах Балтии. Swedbank и датский банк Danske Bank оказались в центре скандала после того, как американские финансовые органы обнаружили, что через балтийские филиалы банков были проведены сотни миллиардов евро сомнительного происхождения. Средства в основном выводились из России и стран бывшего СССР.

В лиепайской квартире найден труп двухгодовалого ребенка. Труп мальчика с гематомами на теле отправили на экспертизу, чтобы установить точные причины смерти. По подозрению в совершении преступления сотрудники полиции задержали сожителя матери ребенка. Полиция начала уголовный процесс по статье умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

Евросоюз запрещает татуировки из токсичных пигментов. Во вторник, 4 января, вступила в силу регула Европейской Комиссии, которая максимально ограничит возможность использовать в татуировках и перманентном макияже вредные для здоровья составляющие. В тексте регулы говорится, что сейчас все больше людей, особенно молодежь, делают татуировки или перманентный макияж. При этих процедурах неизбежно повреждение верхнего слоя кожи, а значит, в организм человека попадают смеси, которые "могут негативно влиять на здоровье человека".

Во Франции обнаружен новый вариант коронавируса. Новый вариант коронавируса получил временное обозначение B.1.640.2. Не исключено, что этот вариант может быть заразнее предыдущих. Неизвестный ранее вариант выявили у путешественника, вернувшегося из Камеруна. Предположительно, он заразил как минимум 12 человек на юге Франции. Тесты показали у зараженных "атипичную комбинацию мутаций".

В США трагически погиб молодой латвийский диджей. В ночь на 1 января в Лос-Анджелесе трагически погиб латвийский диджей Роберт Францис или DJ Pasaka. KasJauns со ссылкой на проживающего в США режиссера Мика Озолиньша сообщил, что Францис погиб в результате ДТП, когда возвращался с новогодней вечеринки, на которой он выступал. DJ Pasaka проживал в Лонг-Бич (штат Калифорния). Прах диджея будет перевезен и захоронен в Латвии.

Когда появится первая "вакцина от "омикрона"? На фоне стремительного распространения в мире омикрон-штамма Covid-19 все больше экспертов говорят о необходимости модифицировать под него препараты, которые уже используются для массовой вакцинации. Deutsche Welle рассказала, какие производители уже начали разработку препаратов, приспособленных под омикрон, и когда ими можно будет привиться.

Декабрь в Латвии был самым холодным за 9 лет. Среднемесячная температура в декабре прошлого года составила -4,1 градуса. Таким холодным декабрь в Латвии в последний раз был в 2012 году, когда средняя температура воздуха составляла -4,8 градуса. Самая низкая температура воздуха была зарегистрирована 7 декабря в Зосены — минус -27,1 градуса, а теплее всего было 16 декабря в Руцаве — +7,3 градуса.

Что известно о флуроне — смеси коронавируса и гриппа? В Израиле зарегистрирован первый случай одновременного заболевания ковидом и гриппом. По сообщениям местных СМИ, пациентка — молодая беременная женщина со слабыми симптомами. Министерство здравоохранения Израиля изучает этот беспрецедентный случай, чтобы выяснить, какие последствия для организма может иметь сочетание этих двух вирусов.

Чем заняться на выходных?



Живописная прогулка по заснеженному Ценскому болоту. Примерно в 30 километрах от Риги находится невероятно красивое Ценское болото. Особенно впечатляюще оно выглядит зимой, когда на улице лежит снег и светит яркое солнце. Тропа на болоте кольцевая, но первую часть пути вам придется пройти по прямой и на развилке повернуть направо — дальше вас ждет прогулка вдоль самого большого озера на болоте; вторая смотровая вышка, рядом с которой находится часть отреставрированной военной дороги, построенной в период Первой мировой войны для нужд армии, и возвращение обратно — на прямую дорогу.



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