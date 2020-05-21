Школьники и учителя на экзаменах смогут не надевать маски

Если соблюдаются условия по количеству учащихся и дистанция 2 метра, все присутствующие на экзаменах смогут не надевать маски в том случае, если в помещении, где проходит экзамен, нет лиц с повышенным риском заболевания Covid-19.

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Такие условия предусмотрены в детальных рекомендациях по соблюдению гигиены и дистанцирования на очных консультациях и экзаменах в школах, сообщил агентству LETA в Министерстве образования и науки.

В консультациях и экзаменах не могут принимать участие лица, находящиеся на самоизоляции, домашнем карантине или в строгой изоляции. Учащимся, которые заболели Covid-19 или являются контактными лицами заболевшего, будет предоставлена возможность сдать экзамены позже.

Дистанция 2 метра между участниками экзаменов и консультаций должна быть обеспечена на всех этапах экзамена. В помещении не могут находиться более 25 человек. Eсли экзамен проходит в спортивном или актовом зале, в помещении может присутствовать не более 40 человек. Время проведения экзамена не может превышать три часа. В учебных заведениях должны быть обеспечены средства для дезинфекции рук.

В Латвии в этом году отменены экзамены для выпускников 9-х классов, а в 12-х классах экзамены будут проводиться со 2 июня.