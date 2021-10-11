Школьники с отрицательным тестом Covid-19 смогут раньше вернуться к очной учебе после карантина

После домашнего карантина школьники смогут возобновить очное обучение раньше, если получен отрицательный результат теста на Covid-19, напоминает Министерство здравоохранения.

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Необходим только результат теста, справка от врача о том, что ребенок здоров, не требуется. В то же время важно постоянно следить за состоянием здоровья ребенка и не допустить, чтобы он посещал образовательное учреждение с признаками заболевания верхних дыхательных путей.

Тест можно сделать без направления врача, начиная с седьмого дня с начала карантина. Если результат отрицательный, ребенок может возобновить очное обучение. В Минздраве подчеркнули, что для возвращения к очному учебному процессу родителям не нужно дополнительно предоставлять справку от врача.

Ведомство напоминает и призывает родителей сохранять бдительность и следить за состоянием здоровья ребенка. В случае, если получен отрицательный результат теста на Covid-19, но у ребенка наблюдаются признаки заболевания дыхательных путей, необходимо связаться с семейным врачом и договориться о дальнейшем лечении.

Согласно актуальным данным, в 65% случаев, когда у детей в ходе школьного скрининга был выявлен Covid-19, были констатированы симптомы заболевания. Это значит, что более половины учеников продолжают посещать школу, несмотря на признаки болезни.

С начала скрининга в школах (с конца августа) выявлено 3866 положительных случаев Covid-19, больше всего у детей в возрасте от 6 до 19 лет — 3123 случая.

За последние две недели инфекция Covid-19 была обнаружена более чем в 420 учебных заведениях.