Школьники смогут работать этим летом

Министерство благосостояния отменило решение, согласно которому этим летом школьники не смогут работать. Так как ситуация с распространением нового коронавируса стабилизировалась, ведомство решило разрешить детям работать, сообщил советник министра благосостояния Рамоны Петравичи (KPV LV) Янис Зариньш.

Сезон летней работы начнется 1 июля и закончится 31 августа.

Государственное агентство занятости планирует до 18 июня обобщить заявки работодателей, чтобы за неделю до начала мероприятий по трудоустройству школьников заключить необходимые договоры.

Регистрироваться на летнюю работу надо будет электронно. 10 июня начнется регистрация Латгальского региона, 11 июня для Видземского региона, 12 июня для Курземского региона и 13 июня для Земгальского региона. Школьник должен регистрироваться в том регионе, где он хочет работать. Регистрация продлится до 17 августа.

Работодатели, участвующие в программе летней занятости, будут получать дотации за трудоустройство школьников. Финансирование должно помочь создать почти 7000 рабочих мест. На начало апреля заявки для участия в программе подали 435 работодателей.