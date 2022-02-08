Школьники, ставшие контактными лицами больных Covid-19, c 14 февраля могут не соблюдать карантин

В целях обеспечения непрерывности процесса образования правительство решило не отправлять более на карантин учащихся основной и средней школы, которые стали контактными лицами заболевших Covid-19.

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Ученик, ставший контактным лицом, если он регулярно будет делать тест в ходе школьного скрининга согласно алгоритму Центра профилактики и контроля заболеваний, сможет не соблюдать домашний карантин и очно посещать основную и среднюю школу, включая включая программы образования по интересам и профессионального образования. Учащимся не нужно будет отсиживать 10 дней на домашнем карантине, чтобы возвратиться в школу без негативного теста, а также к ним не будет применяться регулирование о тестировании в течение семи дней ежедневно перед началом очных уроков.

Все работники, вовлеченные в обеспечение процесса образования, которые являются контактными лицами, также смогут не соблюдать условия домашнего карантина, делая скрининговые тесты в своих учебных заведениях.

Вузы и колледжи продолжат обеспечивать тестирование за свои средства.

В дошкольном образовании (включая не только детсады, но и программы обучения по интересам) воспитанник, признанный контактным лицом, может как и прежде не соблюдать домашний карантин, если с момента контакта с инфицированным прошло не менее десяти дней.

Сейчас в вузах и колледжах очно учатся и трудятся только обладатели "ковидных" сертификатов. С 15 февраля вступает в силу требование о сроках действия вакцинации — соответственно, для продления сертификата ряду жителей нужно получить бустер. Однако, по данным Министерства образования и науки, порядок очных занятий останется неизменным до окончания чрезвычайной ситуации, 28 февраля.