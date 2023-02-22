Школьников могут обучать обороне за счет уроков спорта

Со следующего года оборонная подготовка станет обязательным уроком в программах среднего образования — но она по-прежнему не включена в стандарт образования. Чтобы сбалансировать и без того большую нагрузку на школьников, возможно, придется сократить количество изучаемых предметов — Государственный центр содержания образования смотрит в сторону занятий спортом, сообщает LSM.lv.

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Сейчас учащиеся 10-х и 11-х классов, а также студенты профессиональных учебных заведений и колледжей могут выбрать уроки национальной обороны добровольно. С 2018 года с каждым годом такие урок предлагают все больше и больше школ, в этом учебном году — 147 учебных заведений. Со следующего учебного года изучение национальной обороны станет обязательным предметом.

При этом продолжаются дискуссии о том, как сбалансировать введение нового урока со всем остальным учебным содержанием.

Один вариант — увеличить нагрузку, другой — скорректировать уже имеющиеся часы. Против увеличения нагрузки возражает ответственное министерство, так как уже сейчас нагрузка на школьников довольно интенсивна. Остается вариант с уменьшением числа уроков, которые сейчас осваивают школьники.

Скорее всего, будет на одно занятие спортом меньше, на уровне основного образования, возможно, уберут урок социальных знаний, — сказала глава Государственного центра содержания образования Лиене Вороненко.

"Учитывая подходы разных школ, не всегда они укладываются в 36 часов и требуют от ученика дополнительной нагрузки, что может быть неправильным решением с точки зрения здоровья", — заявил парламентский секретарь Минобразования Карлис Страутиньш.

После введения обязательных уроков по обороне их будет осваивать примерно 41 тысяча молодых людей. Урок будет включать в себя как основы теории обороны, так и ориентирование, стрельбу и другие полевые занятия. Лучших по успеваемости учеников пригласят также в летний лагерь.

Некоторые школы, где уроки по обороне уже проходят, признают, что сбалансированное включение уроков в программу очень поможет снять нагрузку со школ.

"У нас замечательные инструкторы для уроков по обороне и очень хотим, чтобы государство успешно включило урок национальной обороны в общую учебную программу, чтобы школе не приходилось думать, в какой день организовать урок так, чтобы не выпадали другие предметы", — рассказывает директор Гулбенской средней школы Линда Удре-Ризга.

В Рижской английской гимназии ситуацию с уроками по обороне решили иначе — там ученики осваивали программу самостоятельно. Те, кто выбрал специализированный курс, в определенные дни не посещают школу, а работают с материалом самостоятельно. Проверочных работ на курсе нет, рассказывает директор школы Майя Кокаре.

К осени текущего года планируется включить изучение национальной обороны в содержание общего образования. До осени 2024 года, когда это станет обязательным предметом, главной задачей будет организация работы инструкторов Яунсардзе, — рассказал руководитель Центра Jaunsardze Айнис Мирбахс.

"Большая проблема заключается в том, что 43% молодых людей учатся в Риге или Рижском районе, поэтому распределение кадров должно быть ориентировано на Риг, потребуется и дополнительный набор, — отметил Мирбахс.

Учения по национальной обороне — часть общего плана обороны. Хотя со следующего учебного года предмет станет обязательным, в сфере образования по-прежнему звучат мнения о том, что его следовало оставить в качестве факультативного предмета.