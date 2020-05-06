Школьников просят потренироваться и поносить защитные маски перед экзаменами

Ученикам, которые боятся носить защитные маски во время централизованных экзаменов, было бы полезно "потренироваться заранее", чтобы привыкнуть к ощущениям, заявила глава отдела здоровья среды Министерства здравоохранения Яна Фелдмане в среду на онлайн-семинаре Государственного центра содержания образования (ГЦСО, VISC).

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На вопрос о том, не помешают ли маски для лица сдавать экзамены, Фелдмане подчеркнула, что оснований для подобных опасений нет, но она посоветовала тем, кто боится, заранее потренироваться.

По словам Фелдмане, Министерство здравоохранения призывает оценить возможность дистанционного проведения связанных с экзаменами мероприятий, таких как выставление оценок и оглашение результатов.

Фелдмане подчеркнула, что третьим лицам, не участвующим в проведении экзаменов, будет запрещено присутствовать в помещениях, где будут проходить экзамены. Между партами в комнатах, где будут сидеть участники экзаменационных работ, будет обеспечено расстояние в два метра.

Глава отдела здоровья отметила, что ответственные лица, которые планируют курс консультаций и экзаменов, должны также контролировать поток учащихся и других лиц как за пределами школы, так и внутри самого здания, причем за соблюдением правил должны следить сами школы.

Что касается размещения в общежитиях, Фелдмане указала, что их можно будет использовать только в тех случаях, когда нет другого способа обеспечить своевременное прибытие ученика для консультаций или сдачи экзамена. При размещении учеников в общежитии в одной комнате смогут находиться максимум два человека, а общие помещения можно будет использовать только при необходимости.

Общежития должны обеспечить ученикам возможность мыть руки с мылом и теплой водой, на видных местах должны висеть инструкции с напоминанием о важности соблюдения гигиены во время пандемии, а помещения общего пользования должны быть тщательно убраны, с применением дезинфицирующих средств.

Фелдмане отметила, что все участники консультаций и экзаменов должны носить защитные маски, медицинские или немедицинские. От этих средств индивидуальной защиты можно отказаться лишь при условии, что экзамен или консультация проводится при участии одного учителя и одного ученика и между ними соблюдается дистанция в два метра.

По словам Фелдмане, важно соблюсти и безопасный сбор использованных средств индивидуальной защиты — для этой цели нужно будет использовать двойные пакеты со специальной маркировкой, которые помещают в контейнер, предназначенный для несортированных отходов.

В целях предотвращения заторов возле школ министерство образования и науки в сотрудничестве с министерством сообщения занимается и вопросом организации общественного транспорта. Фелдмане отметил, что Министерство образования и науки взяло на себя обязательство решить проблему защитных масок и позаботится о том, чтобы маски были доступны всем.