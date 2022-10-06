Школьные обеды: с понедельника регистрация отказов - в зависимости от типа договора

С понедельника, 10 октября поставщики питания расчеты с родителями будут производить в соответствии с типом заключенного договора. Это значит, что заявки на отказ от обедов в конкретные дни родители, заключившие электронные договоры, должны подавать через платформу pusdienlaiks.lv, а те, кто подписали бумажные договоры - через e-klase.lv или mykoob.lv.

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"Мы успешно завершили существенные технические улучшения, которые были необходимы для обслуживания родителей на платформе pusdienlaiks.lv. Появилась новая функция - родители получают информативное электронное письмо, о том, что их электронный кошелек пополнен, также отправляются сообщения, если в кошельке недостаточно средств. В свою очередь, со следующей недели расчеты с поставщиками будут производиться в соответствии с типом заключенного договора: родители, у которых заключен дистанционный договор на платформе pusdienlaiks.lv, отказы от обедов в конкретные дни смогут регистрировать только через платформу или только до 21.00", - говорит представитель разработчиков платформы Имантс Фелсбергс.

"Видим, что поступает много вопросов относительно QR кодов: как и когда будут их использовать? Есть лишь небольшая часть образовательных учреждений, где нет прямых договоров с поставщиками (бумажных или подписанных при помощи электронной подписи), в таких случаях администрирование не может проводиться через платформу. В связи с этим поставщикам питания необходимо содержать сразу две учетных системы при выдаче еды - проверка QR и проверка по распечатанным спискам - что в настоящий момент очень затруднительно. Поэтому использование QR кодов будет вводиться постепенно - сначала в тех школах, где все договоры администрируют через платформу. Первые пилотные проекты могут начаться уже на следующей неделе. О переходе всех школ на систему QR-кодов говорить еще рано", - указал Фелсбергс.

Родители, которые не успели заключить договоры, могут это сделать в любое удобное время на протяжении всего учебного года.

Также у родителей есть возможность менять форму договора и перейти, например, с бумажного формата на дистанционный, где система расчетов автоматизирована. Об этом нужно информировать поставщика питания, чтобы он мог внести необходимые правки.