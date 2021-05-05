Школьных медсестер в Риге вновь не обеспечили страховыми полисами

Рижская дума ежегодно приобретает полисы страхования здоровья для своих сотрудников, в том числе и для педагогов. Но с 2009 года вне этого круга избранных остаются медицинские сестры, которые работают в рижских школах, хотя еще в прошлом году представители Департамента образования обещали обеспечить медперсонал полисами.

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В портал Delfi обратились удивленные медсестры, на долю которых во время пандемии выпали дополнительные обязанности. В настоящий момент они должны собирать тесты на Covid-19 у педагогов и старшеклассников. Без отрицательных результатов анализов персонал школ и учеников не допустят к консультациям и экзаменам. Выходит, что медперсонал школ подвергается дополнительному риску, хотя и соблюдает все меры предосторожности.

Как рассказали медсестры в прошлом году представители Департамента образования Рижской думы обещали предоставить страховые полисы медицинскому и техническому персоналу школ, но в списках этих людей не оказалось.

Как пояснила порталу Delfi представитель департамента Индра Вилде, в этом году полисы получили педагоги, их помощники и нянечки 108 рижских школ, 147 детских садов, 9 музыкальных и художественных школ, 10 спортивных школ и 8 центров по интересам.

Закон о вознаграждении должностных лиц государственных и муниципальных учреждений гласит, что работников можно страховать, выделяя финансирование на эти нужды. Но указанная норма не оговаривает, какие работники муниципальных учреждений должны быть застрахованы. Поэтому порядок страхования здоровья работников, их перечень остаются на выбор конкретного самоуправления, учитывая возможности муниципального бюджета, поясняет Вилде, добавляя, что у рижского самоуправления есть и обязанности, включая реализацию других социальных программ.

В бюджете будущего года могут быть учтены затраты на страхование медсестер и технического персонала школ, добавила Вилде.