Школьный праздник песни и танца обойдется в 6 млн евро

Планируемый бюджет XII Праздника песни и танца школьной молодежи составит 6,35 млн евро, из них 33% будет потрачено на питание школьников, а 14% — на размещение, сообщила руководитель по общественным отношениям праздника Инга Васильева.

12% запланированного бюджета предназначено для оплаты услуг художественного, технического и административного персонала, 9% — для обеспечения звука и освещения, а еще 9% средств будет потрачено на художественное оформление.

8% бюджета пойдет на техническое обеспечение в местах проведения мероприятий, 8% средств будет потрачено на обеспечение безопасности и общественного порядка. В свою очередь 4% бюджета выделено на аренду помещений, 3% — на идентификационные карты и атрибутику, 1% — на авторские отчисления.

Как сообщила Васильева, согласно решению Кабинета министров, принятому в ноябре прошлого года, при необходимости будет возможность получить дополнительное финансирование из средств на непредвиденные случаи.

Продажа билетов на платные праздничные мероприятия начнется в мае, когда закончатся смотры и будет известен состав участников. Предполагаемая цена билетов составит от 5 до 30 евро. Для детей до 7 лет, которые не будут занимать отдельного места, вход будет бесплатным.

Школьники и многодетные семьи с "Семейной картой 3+" смогут получить 20-процентную скидку на билеты, а билеты по самой низкой цене смогут купить лица с нарушениями двигательных функций.

Известные в Латвии врачи, руководители больниц и лечебных заведений призывают высших должностных лиц Латвии, депутатов Сейма и руководство Риги запретить этим летом во время Школьного праздника песни и танца продажу алкоголя и табачных изделий в столице и в соседствующих с ней муниципалитетах.

Праздник состоится с 6 по 12 июля 2020 года. Авторы письма указывают, что предыдущий праздник, состоявшийся в 2015 году, останется в истории как "эпидемия обмороков" на эстраде Праздника песни, отмененное и затем все же проведенное праздничное шествие, а также масштабное распитие алкоголя на берегу Даугавы.