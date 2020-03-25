Школьный праздник песни, возможно, будет перенесен либо на август, либо на следующий год

Праздник песни и танца школьной молодежи, возможно, будет перенесен на более позднее время этим летом, а в худшем случае — на следующий год, следует из сообщения на сайте мероприятия nacgavilet.lv.

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Руководитель по коммуникации праздника Инга Васильева сообщила, что сейчас разрабатываются различные сценарии, реализация которых будет зависеть от развития ситуации.

Процесс подготовки к празднику на данный момент прерван до 14 апреля, а организаторы мероприятия моделируют различные варианты развития ситуации.

Сейчас организаторы рассматривают три варианта дальнейших действий. Если ситуация будет развиваться позитивно, то в обозначенные Кабинетом министров даты, с 6 по 12 июля, будет проведен полноценный праздник. Если чрезвычайное положение немного затянется, праздник можно будет перенести на август. Однако если ситуация существенно ухудшится, праздник нужно будет отложить на еще более далекое будущее.

Как сообщалось, 13 марта в связи с распространением Covid-19 в Латвии было объявлено чрезвычайное положение, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения вируса. Чрезвычайное положение будет действовать до 14 апреля.