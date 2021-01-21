Школы, "домоседство" и запрет на торговлю: правительство продлило ограничения еще на две недели

В четверг, 21 января, Кабинет министров принял решение продлить до 7 февраля существующие ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией в стране. Как подчеркнул по итогам заседания правительства премьер-министр Кришьянис Кариньш, весь действующий на данный момент пакет мер по ограничению распространения Covid-19 сохраняется — включая действие комендантского часа в каждый уик-энд.

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Таким образом, комендантский час (или, как называет его правительство, "домоседство") — запрет на передвижение без крайней необходимости в период с 22:00 до 5:00, латвийцам придется соблюдать не только на этих выходных, с 22 по 24 января, но также с 29 по 31 января и с 5 по 7 февраля.

Во время комендантского часа покидать место жительства можно только в неотложных случаях. При себе нужно иметь паспорт или ID-карту, подтверждение причин передвижения с указанием адреса места жительства и пункта назначения.

Ограничения на передвижение в установленные часы не распространяются на людей, которые направляются на работу, место службы и обратно домой, выполняют работу и служебные обязанности. Это требование также не действует в случае необходимости получения медицинской помощи, ветеринарной помощи или посещения круглосуточной аптеки. Однако обращаем внимание, что при себе нужно иметь заполненное подтверждение своих намерений, которое можно скачать по этой ссылке.

Маникюр, стрижка и пирсинг — под запретом



До 7 феврался очную торговлю могут продолжать аптеки, магазины оптики, заправки. Смогут работать отдельные торговые места, торгующие разрешенными товарами. Остальные ограничения очной торговли останутся в силе. По-прежнему полный ассортимент товаров будет доступен в интернете.

В магазинах можно будет приобрести колготки, носки, эластичные носки, шарфы, шали, платки, шапки, перчатки, товары для чистки поверхностей, лопаты и совки, электроприборы для обогрева помещений и пергаментную бумагу.

Также можно покупать топливо, газовые баллоны, свечи, спички, гробы, конверты, бумажную упаковку, бытовые чистящие средства, печи, замки, отопительные котлы, обогреватели, телефоны, лампочки, ортопедические принадлежности, слуховые аппараты и зажигалки.

В дни действия комендантского часа магазины, предприятия общепита и обслуживающей сферы должны заканчивать работу не позднее 21:00, чтобы работники могли вовремя добраться домой.

Время работы автозаправочных станций и аварийных коммунальных служб не ограничено.

В ближайшие две недели по-прежнему будет запрещено предоставление услуг красоты, пирсинга и татуирования, а также сдача спортинвентаря в помещениях и очные услуги фотографа (за исключением фотографирования на документы), а также очные хозяйственные услуги, связанные с развлечениями.

До 7 февраля музеи под открытым небом, места проведения уличных спортивных тренировок и места проведения религиозных обрядов должны начинать работу не раньше 6:00 и заканчивать ее не позже 20:00.

По-прежнему не будут работать места проведения культурных мероприятий и выставок, а также уличные рынки, в том числе ярмарки.

Библиотеки по-прежнему могут выдавать книги. Также смогут продолжить работу музеи под открытым небом. В местах проведения культурных мероприятий с 6:00 до 22:00 смогут проводиться организованные профессиональные репетиции.

Возможность смягчения мер определят по "светофору"



В дальнейшем Министерство здравоохранения при оценке дальнейших ограничений будет основываться на так называемом "принципе светофора". Это значит, что ограничения могут быть смягчены, если двухнедельная заболеваемость составит не более 200 новых случаев на 100 000 человек.

"Светофор" будет работать следующим образом:

"Красный свет" — ситуация очень высокого риска, двухнедельная заболеваемость превышает среднюю по ЕС. Латвия сейчас находится в этой фазе.

"Оранжевый свет" — ситуация высокого риска, двухнедельная заболеваемость составляет не более 200 новых случаев на 100 000 жителей. Можно смягчать ограничения.

"Желтый свет" — ситуация среднего риска, эксперты продолжают дискуссии о том, какой показатель заболеваемости может соответствовать этой фазе.

"Зеленый свет" — за две недели было менее 20 новых случаев на 100 000 жителей. Это позволит снять все существенные ограничения.

С понедельника въезд в Латвию — только с ПЦР-тестом



Со следующего понедельника, 25 января, всем прибывающим в Латвию лицам для прохождения пограничного контроля необходимо предъявить отрицательный результат теста на Covid-19, сделанного по лишь одной, международно признанной самой точной методике. Он должен быть сделанн не позднее чем за 72 часа до выезда.

Таким образом, действительными будут считаться лишь тесты, сделанные по методике ПЦР (полимеразной цепной реакции). В свою очередь, лица, которые в течение последних трех месяцев переболели Covid-19, должны будут предоставить справку от врача, что не являются переносчиками коронавируса.

Младшие классы перейдут на "удаленку"



С понедельника, 25 января, возобновится учеба в младших классах, но до 7 февраля она будет проходить удаленно. Это необходимо для того, чтобы улучшить эпидемиологическую обстановку в стране. Будет продолжено дистанционное обучение для учащихся 7-12 классов и учащихся профессиональных учебных заведений.