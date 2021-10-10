Школы, кружки, спортивные секции. Что изменится в их работе 11 октября?

С введением ЧС школы и детские сады продолжают работать очно. Однако существенные изменения произойдут в сфере образования по интересам и в спорте. Это предусматривает проект приказа "Об объявлении чрезвычайного положения", одобренный правительством 9 октября 2021 года.

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Школы и детские сады

Главное, что радует все родителей: после объявления чрезвычайной ситуации учебный процесс продолжится очно. Детей на Covid-19 в школах снова будут тестировать раз в неделю. Одновременно ужесточаются требования эпидемиологической безопасности — все ученики и учителя должны носить маски как на уроках, так и на переменах.

Учебное заведение (детский сад, школа, вуз) должно обеспечить, чтобы учащиеся разных групп, классов или курсов не находились в одном помещении в одно и то же время. Это требование касается как учебного процесса, так и школьных мероприятий. Тот же принцип должен соблюдаться и на открытом воздухе, на переменах и во время внеклассных занятий.

Учебные заведения не организуют, не участвуют, не поддерживают и не поощряют участие учащихся и преподавателей в очных олимпиадах, соревнованиях, концертах, викторинах и других мероприятий за пределами учебного заведения, таких как экскурсии, посещение театров, выставок и пр.

Также учебные заведения должны ограничить присутствие в помещении посторонних лиц.

Сотрудники образовательных учреждений, если у них нет Covid-19 сертификата (привитые или переболевшие), могут выполнять свои обязанности, при условии, что на руках есть отрицательный результат анализа или теста на Covid-19, проведенного учебным заведением в рамках скрининга (до 15 ноября).

Все лагеря запрещены.

Кружки по интересам

Очно по программам образования по интересам и профессионального обучения без ограничений могут заниматься учащиеся, у которых есть сертификат о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19 ("зеленый режим"). Для остальных программы обучения по интересам и профориентации проводятся дистанционно. Очно с отрицательным результатом теста на Covid-19 (кроме дошкольников) кружки могут провозиться при соблюдении следующих условий:

• в рамках одного класса (если участники не являются учениками других классов),

• индивидуально (за исключением детей, проживающих в одном домохозяйстве — братья и сестры могут заниматься вместе),

• На открытом воздухе — не более 20 учеников из разных классов.

Молодежные организации

В молодежной работе личные занятия проводятся в эпидемиологически безопасной среде("зеленый режим" — маски, сертификаты). Если необходима кризисная поддержка, то деятельность также разрешена в эпидемиологически небезопасной среде ("желтый режим"), если лица, которые вступают в контакт с молодыми людьми, имеют сертификат о вакцинации или перенесенной болезни Covid-19.

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Вузы

Высшие учебные заведения и колледжи работают в "зеленом режиме" — учащиеся участвуют в учебном процессе очно при наличии совместимого сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании Covid-19. Молодые люди, которым по решению консилиума отложена вакцинация, до окончания курса вакцинации участвуют в процессе обучения только дистанционно.

Спорт и тренировки

Существенные изменения установлены и для спорта — процессы, которые ранее планировались в "желтом режиме", теперь будут в "зеленом" (привитые/переболевшие), но с дополнительными условиями безопасности по площади, раздевалкам и т. д.

В одной группе "зеленого режима" может быть до 20 тренирующихся, если соблюдены все условия безопасности (группы не пересекаются, соблюдены требования по площади и раздевалкам). Если площадь позволяет, то одновременно, не пересекаясь, смогут заниматься несколько групп. Заполняемость раздевалок не должна превышать 25%.

Невакцинированные дети смогут заниматься в помещении индивидуально — один на один с вакцинированным тренером (проводить несколько индивидуальных занятий в одном помещении не удастся).

Без дополнительных требований эпидемиологической безопасности по-прежнему будут доступны программы обучения детей до 12 лет плаванию в рамках одного класса, группы (но не спортивное обучение плаванию).

Групповые занятия в помещениях также возможны в рамках одного класса или группы.

Тренировки на свежем воздухе будут проходить в "зеленом режиме": в группе не более 20 человек.

Важно! Учащиеся, прошедшие школьное скрининговое тестирование, а также учащиеся дошкольных образовательных учреждений также смогут участвовать в спортивных тренировках на открытом воздухе для детей и молодежи в группе до 20 человек. Если группы не пересекаются, несколько групп смогут работать одновременно.

Индивидуальные физические нагрузки на открытом воздухе без тренера могут проходить без ограничений.

Спортивные школы и профессиональные команды

Тренировки сборной Латвии (в том числе юношеской и юниоров), спортсменов олимпийской сборной и паралимпийской сборной Латвии, спортсменов международных командных видов спорта и спортсменов высшей лиги (если они борются за титул чемпиона Латвии среди взрослых), а также воспитанников спортивной гимназии Мурьяни и спорткомплексов по подготовке спортсменов высокого класса как в помещении, так и на открытом воздухе смогут проходить в "желтом режиме". Но тестирование должно проводиться за счет учреждений (школьный тест не годится).

Спортивные соревнования

Все спортивные соревнования продолжат проходить в "зеленом режиме" с дополнительными ограничениями. В "желтом режиме" можно проводить только международные спортивные соревнования (для спортсменов старше 16 лет), а также спортивные соревнования высших лиг командных видов спорта, если речь идет об участии в соревнованиях на титул чемпиона Латвии среди взрослых. Зрителям разрешено посещать спортивные мероприятия и международные спортивные мероприятия, если у них есть сертификат Covid-19 о вакцинации или перенесенном заболевании, а также если соблюдены условия для проведения массовых мероприятий. В некоторых случаях для уже заявленных мер установлен переходный период до 18 октября.

Подробная информация доступна здесь.

Проект приказа о ЧС.