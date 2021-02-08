Школы могут открыть в тех регионах, где заболеваемость Covid-19 ниже средней по стране
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Региональный подход к возобновлению очного обучения может предусматривать, что заболеваемость Covid-19 в конкретном самоуправлении ниже средней по Латвии, следует из сказанного министром образования Илгой Шуплинской сегодня утром в передаче LTV "Утренняя панорама".

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При открытии школ по принципу регионального подхода будет оцениваться и то, как ученики приезжают в школу, чтобы это происходило по возможности индивидуально — пешком, на автомашине родителей.

Министр надеется, что ввести новый принцип и частично открыть школы можно будет в течение недели или двух.

По словам Шуплински, трудно ожидать, что совокупная заболеваемость Covid-19 в Латвии скоро упадет ниже 200, чтобы ограничения могли бы быть пересмотрены, но психоэмоциональная ситуация в школах и семьях ухудшается, поэтому правительство думает о частичном открытии школ.

Министр также указала на опыт европейских стран — в настоящее время очное обучение проходит в 24 странах Европы. В основном очное обучение возобновлено в начальной школе, но кое-где и в средней школе.

Министр считает, что дистанционное обучение в Латвии затянулось, и в настоящее время других вариантов нет — школы нужно открывать, например, с учетом опыта других европейских стран, где очное обучение открылось на месяц, пока заболеваемость Covid-19 стабилизировалась, а затем снова было введено дистанционное. Другой вариант — ученики ходят в школу поочередно в разных группах классов.

Шуплинска признала, что качество дистанционного обучения ниже, чем очного, например, самые маленькие дети усваивают только около 50% материала.

Она также надеется по крайней мере частично открыть очное обучение для учеников 12-х классов, для которых пока не ясно, будут ли и как именно проходить экзамены.

Министр попросит у правительства дополнительные деньги для учителей, чтобы они могли проводить больше индивидуальных консультаций.

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LETA

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LETA

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