Школы не имеют права требовать у родителей справку о том, что семья не была за рубежом

Школы не имеют права требовать у родителей подтверждения того, что ребенок и семья не побывали за рубежом, сообщили в Государственной службе качества образования.

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Как отмечается на сайте службы, ни в правилах Кабинета министров "Меры эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19", ни в разработанных Министерством образования и науки (МОН) правилах о мерах предосторожности не предусмотрены обязанность родителей или права школы требовать данные о том, были ли ребенок и семья за рубежом, имели ли контакт с больным Covid-19 или его контактными лицами.

Такие данные во время чрезвычайного положения до 11 мая родители должны были предоставлять только в дошкольных учреждениях.

Если школа все-таки требует у родителей подтверждения, что ребенок не был за границей, служба призывает обращаться к специалистам по образованию соответствующего самоуправления или в службы.

Как сообщалось, в новом учебном году учреждениям образования, которые организуют учебный процесс на месте, необходимо обеспечивать соблюдение ряда мер предосторожности в связи с Covid-19, в том числе организовать потоки учащихся так, чтобы они по возможности меньше пересекались.

По данным МОН, 448 школ (82%) планируют осуществлять обучение на месте, а 102 школы (18%) - частично удаленно.