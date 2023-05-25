Школы: переход на латышское преподавание под угрозой из-за нехватки учителей

Самым большим риском в переходе на обучение на латышском языке является нехватка учителей, сообщил сегодня членам комитета по образованию, культуре и спорту Рижской думы глава управления образования Ивар Баламовскис.

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По словам Баламоскиса, на этот существенный риск указывает руководство школ не только в Риге, но и по всей Латвии.

Принимая во внимание, что 1 сентября произойдет переход на обучение на латышском языке для 1-х, 4-х и 7-х классов, школы делают все возможное, чтобы обеспечить эти классы необходимыми учителями.

Депутатам сообщили, что 12 школ меньшинств указали на необходимость привлечения учителя латышского языка, а 14 учебных заведений - учителя математики.

По другим предметам ситуация лучше, но неожиданно обнаружилась нехватка учителей музыки.

С другой стороны, 68% общеобразовательных учреждений заявили, что предоставили учителей для первых классов.

В Риге 51 школа (всего 33 625 учеников, 4 501 учитель), которые реализуют программы обучения меньшинств. В 17 школах осуществлялись только программы основного образования для меньшинств.

Уже сообщалось, что в октябре прошлого года Сейм принял поправки к закону, которые предусматривают, что в Латвии в дошкольном и основном образовании будет происходить постепенный переход на обучение только на государственном языке в течение трех лет.