Школы рассказали, на что потратят "ковид"-премии от Рижской думы
Foto: DELFI

В Риге уже пять школ готовы в сентябре принять учеников очно. В них от Covid-19 вакцинированы более 80% работников. Первые два учебных заведения получили от Риги премию в 5 тысяч евро. Это 93-я средняя школа и Рижский детский сад Зедоньдарзса, сообщает rus.LSM.lv.

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Рижская 93-я средняя школа планирует на полученную премию создать "зеленый класс", чтобы обучать детей вне школьных помещений, например, природоведению. Кроме того, школа обзаведется вело штативами, так как многие ученики приезжают на велосипедах.

"Надо сказать спасибо педагогам, они сами хотели осенью работать в контакте с детьми. Кого-то мотивировала директор, информировала, где это можно сделать, организовывала коллективную вакцинацию. Но в любом случае большая часть педагогов сделали это сами. То, что деньги потратят на зеленый класс, на улучшение учебного процесса, мы согласовали с учителями. Так что большое спасибо нашим учителям", — говорит и.о. директора Рижской 93-й средней школы Арнис Каукис.

Премию Рижский детский сад Зиедоньдарзса потратит на доплаты вакцинированным педагогам и на благоустройство помещений. Здесь говорят, что никаких специальных усилий для мотивации педагогов не прилагали, сыграл личный пример заведующей, которая первой сделала прививку от Covid-19.

В Латвийском профсоюзе работников образования и науки считают: одна из причин недостаточно высокого темпа вакцинации — недостаточная ответственность государства за возможный ущерб здоровью от вакцины.

"Мы рады, что политики услышали наше предложение, чтобы в нормативных актах включили то, что если все таки что-то случится, тогда будет поддержка для здоровья и финансов. Мы, как профсоюз, продолжаем, что надо вакцинироваться, но добровольно", — заявила глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага.

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