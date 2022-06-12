Шлеcерc продолжит финансировать "автобусную агитацию" к референдуму через компанию Avadel

Политик Айнар Шлесерс ("Латвия на первом месте") впредь будет финансировать размещение агитационных материалов кампании по проведению референдума об определении понятия семьи в Конституции на автобусах АО "Liepājas autobusu parks" через принадлежащую ему компанию ООО "Avadel", а не на средства зарегистрированного им общества "Latvija pirmā", как раньше, сообщил Шлесерс.

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Как сообщалось, Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) установило, что представляемое Шлесерсом общество "Latvija pirmā", возможно, нарушило закон и не указало в агитационных материалах лицо, оплатившее кампанию, не представило в БПБК заявление о размещении агитационных материалов, а также превысило установленный законом предел расходов на данный вид агитации.

Шлесерс пояснил, что в воскресенье договор общества с Лиепайским автобусным парком будет расторгнут, таким образом, окончательная сумма договора вместе с платежом в размере 117 000 евро ГАО "Latvijas pasts" за распространение газет не превысит установленных законом 125 000 евро.

В то же время БПБК указало, что агитационные материалы не могут содержать изображения людей, которые будут баллотироваться на выборах в 14-й Сейм — в противном случае бюро отнесет эти расходы к предвыборным расходам партии.

Новый договор с Лиепайским автобусным парком подпишет компания Шлесера "Avadel" на сумму, не превышающую 125 000 евро, указал Шлесерс.

По его словам, кампания продлится до конца июля, когда истечет срок сбора подписей за проведение референдума.