Шлесерс хотел бы сменить правительство после президентских выборов

Для оппозиционной партии "Латвия на первом месте" важно, чтобы кандидат в президенты, которого поддержит эта партия, выступала за смену нынешнего правительства Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство"). Об этом лидер партии Айнар Шлесерс сообщил агентству LETA.

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Если не появится какой-то новый кандидат в президенты, а кандидат от "Объединенного списка", предприниматель Улдис Пиленс поддержит идею сменить правительство Кариньша, "Латвия на первом месте" будет готова его поддержать, сказал Шлесерс.

Отметим, что "Объединенный список" сейчас — политическая сила, входящая в Кабинет министров Кришьяниса Кариньша.

Если же "Объединенный список" считает, что нынешнему правительству нужно продолжать работать, то самой коалиции нужно договориться о поддержке одного из двух кандидатов от правящих партий — Улдиса Пиленса или министра иностранных дел Эдгара Ринкевича, выдвинутого "Новым Единством".

Шлесерс позитивно оценивает предпринимательский опыт Пиленса. Депутаты Сейма от "Латвии на первом месте" хотели бы услышать от Пиленса план по развитию народного хозяйства страны.

"Латвия на первом месте" охотно встретится также с Ринкевичем и кандидатом в президенты от "Прогрессивных" Элиной Пинто, чтобы обсудить с претендентами на президентский пост важные для общества вопросы.

Шлесерс ожидает, что кандидаты на пост президента подтвердят, что поддерживают смену правительства Кариньша. В мире Шлесерса идеальный вариант: "Объединенный список", "Латвия на первом месте", Союз "зеленых" и крестьян, "Прогрессивные" и Национальное объединение подписывают договоренность о поддержке Улдиса Пиленса и плане создания новоо правительства после президентских выборов.

Из варианта Шлесерса очевидно следует, что новая теоретическая коалиция может обойтись без "Нового Единства".

Единственное, что мешает, по мнению Шлесерса, плавному продвижению к формированию нового правительства, — это вопрос, "куда поставить Кариньша" или какую должность Кариньшу следует занять после поста премьер-министра.