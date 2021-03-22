Шлесерс может вернуться в политику: видит Латвию "Кремниевой долиной Европы" с христианскими ценностями
Foto: LETA

Предприниматель, бывший министр сообщения Латвии и депутат четырех созывов Сейма Айнар Шлесерс, который последние 10 лет не принимал активного участия в латвийской политике, опубликовал открытое письмо, в котором допустил возможность своего возвращения. "В моей жизни все вроде бы и хорошо, но есть одна большая проблема — сейчас мир и Латвию накрыл хаос!", — пояснил причину своих намерений Шлесерс.

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По словам предпринимателя, ему как гражданину и патриоту "действительно трудно смотреть на то, что происходит сейчас в нашей Латвии", поэтому он обдумывает возможность возвращения в политику. Шлесерс также поделился своими соображениями насчет того, как Латвия может преобразиться вследствие его действий.

Шлесерс заявил, что ищет сотрудничества с людьми, которые верят христианским и семейным ценностям, хотят, чтобы "авиационная отрасль снова стала историей успеха", а Латвия благодаря сфере информационных технологий "стала новой Кремниевой долиной Европы". Также Шлесерса, по его словам, интересует создание правительством "сильного банка национального развития" и налаживание Латвией "хороших и прагматичных отношений со всеми соседями", оставаясь при этом страной-участницей ЕС и НАТО.

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