Шлесерс начал формировать новую партию

Политик Айнарс Шлесерс в своих соцсетях объявил, что готов вернутся в политику и стартовать на следующих выборах в Сейм. Он вернется под лозунгом “Латвия - на первом месте!”.

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Шлесерс на Facebook в виде газеты опубликовал призыв присоединиться к его партии. Он выразил готовность сформировать новое правительство.

“Надо делать, как это делал [бывший - прим. ред.] президент США Дональд Трамп. Трамп сказал, что Америка на первом месте, нам надо сказать, что Латвия на первом месте”, - в своей газете заявил политик.

Его поддержали бывшие и действующие политики - Вилис Криштопанс, Янис Юрканс, Юрис Радзевичс (ЧСР), Айнарс Баштикс (ЧСР), а также другие известные личности. Никто из них публично не заявлял о готовности присоединиться к партии Шлесерса. Известно, что к команде Шлесерса готовится присоединиться Сандис Точс, покинувший партию депутата Сейма Алдиса Гобземса “Закон и порядок”.

Как уже сообщалось, против Шлесерса выдвинуто обвинение по делу о нарушениях при введении цифрового телевидения. Его обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Сразу после того, как появилась информация об обвинении, Шлесерс выступил с заявлением, что готовится вернутся в политику. Он покинул политическую арену после нескольких неудачных стартов на выборах.