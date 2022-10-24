Шлесерс намерен претендовать на работу в Комиссии по народному хозяйству

Лидер избранной в 14-й Сейм партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс будет претендовать на работу в парламентской Комиссии по народному хозяйству, аграрной и региональной политике и политике среды, сообщил Шлесерс агентству LETA.

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В свою очередь, бывший премьер-министр Вилис Криштопанс хотел бы участвовать в Бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии. Его сын Кристапс Криштопанс хотел бы работать в юридической комиссии, а бывший начальник дорожной полиции Эдмундс Зивтиньш — в Комиссии по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции. Будущий депутат Линда Лиепиня хотела бы работать в Комиссии по правам человека и общественным делам.

Депутат Рижской думы Олег Буров хочет работать в комиссии по государственному управлению и самоуправлениям, бывший министр благосостояния Рамона Петравича — в комиссии по социальным и трудовым вопросам. Сын лидера партии Ричард Шлесерс хотел бы работать в комиссии по иностранным делам, а пастор Марцис Енцитис — в комиссии по образованию, культуре и науке.

На вопрос о выдвижении представителей партии для работы в президиуме Сейма Шлесерс ответил, что будущие депутаты еще не определились с этим.

Фракцию партии "Латвия на первом месте" в Сейме возглавит Айнарс Шлесерс, его заместителем будет Кристап Криштопанс.