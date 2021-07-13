Шлесерс планирует основать свою партию 14 августа
Foto: DELFI

Политик Айнарс Шлесерс свою новую партию планирует основать 14 августа, передает Latvijas avīze.

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LETA сообщает, что на конгрессе партии политик собирается назвать претендентов на посты министров, председателя Сейма и президента Латвии. С того момента начнется кампании партии перед выборами в 14-й Сейм.

На данный момент не известно, как будет называться партия Шлесерса, однако не исключено, что в названии будет отсылка к старым успешным проектам политика. Например, к Новой партии, с которой он в 1998 году вошел в политику, сообщает газета.

Шлесерс о решении вернуться в политику заявил весной, когда прокуратура ему выдвинула обвинения о возможных правонарушениях при введении цифрового телевидения.

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