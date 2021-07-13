Шлесерс планирует основать свою партию 14 августа

Политик Айнарс Шлесерс свою новую партию планирует основать 14 августа, передает Latvijas avīze.
LETA сообщает, что на конгрессе партии политик собирается назвать претендентов на посты министров, председателя Сейма и президента Латвии. С того момента начнется кампании партии перед выборами в 14-й Сейм.
На данный момент не известно, как будет называться партия Шлесерса, однако не исключено, что в названии будет отсылка к старым успешным проектам политика. Например, к Новой партии, с которой он в 1998 году вошел в политику, сообщает газета.
Шлесерс о решении вернуться в политику заявил весной, когда прокуратура ему выдвинула обвинения о возможных правонарушениях при введении цифрового телевидения.