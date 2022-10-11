Шлесерс подал заявление в СГБ: в СМИ была опубликована информация о возможной связи политика с Путиным

Во вторник, 11 октября, лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс обратился в Службу государственной безопасности (СГБ) с заявлением о начале уголовного процесса "по факту умышленного распространения в средствах массовой информации заведомо ложной информации".

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В заявлении начальнику СГБ Нормундсу Межвиетсу говорится, что 30 сентября 2022 года в организованном порядке практически на всех доступных в Латвии новостных интернет-порталах была распространена новость о том, что "президент России Владимир Путин платил от 1,5 до двух миллионов евро в год западным политикам, в том числе депутату в кандидаты Сейма Айнарсу Шлесерсу, заявил в интервью Youtube-каналу "Солодников" главный редактор "Новой Газеты" Дмитрий Муратов". Также в заявлении сообщается, что несколько СМИ в своих публикациях ссылались на новость агентства LETA, которая была опубликована 30 сентября в 21.17.

В своем заявлении Шлесерс подчеркнул, что после 21.00 30 сентября фактически во всех латвийских СМИ появилась упомянутая публикация. По мнению политика, цель распространения этой информации заключалась в ее публикации в последний момент перед тем, как избиратели сделают свой выбор, за кого из кандидатов голосовать или, наоборот, не голосовать. Шлесерс считает, что таким образом масс-медиа пытались повлиять на выбор избирателей.

"Такая централизованно организованная кампания была реализована с целью вмешательства в выборы в Латвии и влияния на их результаты. Накануне выборов в массовом порядке распространялась фейковая новость и было создано предубеждение о связи политика с иностранным государством — страной агрессором — с целью создания ошибочного впечатления и того, чтобы избиратели воздержались от голосования за этого политика и партию, которую он представляет", — говорится в заявлении лидера "Латвия на первом месте".

Кроме того, Шлесерс уверен, что ущерб был причинен не только ему лично, но и его семье и партии, в том числе другим кандидатам в депутаты, а также интересам государства, поставив под угрозу право избирателей выбирать депутата и партию на свободных выборах. Нет сомнения, что эта ложная новость дошла до очень большого числа людей, что и было целью организаторов, отметил политик.

Шлесерс также подчеркнул, что он "четко выразил свое негативное отношение к войне в Украине" и "любые подобные ложные заявления о политике, создающие впечатление о финансовой зависимости политика от Путина, наносят ущерб его репутации".

Согласно третьему пункту 1-й статьи закона "О предвыборной агитации", предвыборной агитацией является реклама политической партии, объединения политических партий или кандидата в депутаты в средствах массовой информации или иным способом, если она содержит прямое или косвенное призыв голосовать за или против политической партии, объединения политических партий или кандидата в депутаты.

Учитывая этот факт, Шлесерс считает, что был нарушен запрет на предвыборную агитации, поскольку были опубликованы материалы, содержащие косвенный призыв не голосовать за политика и его партию "Латвия на первом месте".