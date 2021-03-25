Шлесерс пообещал в следующем году стартовать на выборах в Сейм
Foto: LETA

В четверг бывший политик и экс-министр сообщения Айнарс Шлесерс был приглашен в Генеральную прокуратуру для предъявления обвинений по так называемому "Делу о цифровом телевидении". После визита к прокурору он дал пресс-конференцию у подножья памятника Райнису.

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Приглашенным журналистам он пояснил, что уже говорил с единомышленниками, бывшими министрами, представителями многих отраслей, а также с людьми "у которых горят глаза", однако время покажет, станет ли он создавать новую партию или же "что-то иное". Шлесерс отверг возможность присоединиться к восхваляемой им в свое время партии Алдиса Гобземса "Закон и порядок".

"Каким будет формат — будет ли это новая партия или что-то другое, покажет время. Самое главное это то, что я приглашаю всех своих друзей, знакомых, единомышленников, старых товарищей объединиться и вместе работать, чтобы Латвия стала историей успеха", — сказал Шлесерс.

Он также пояснил, что в то время, когда рейтинг правительства находится на низком уровне, нынешние правящие партии могут оказаться под угрозой быть непереизбранными в Сейм. По словам Шлесерса,
против него начато расследование, потому что на сегодняшний день 85% латвийского общества не поддерживает решения правительства, поэтому и было придумано такое средство, чтобы "поднять рейтинг правительства", а уголовное дело экс-политик назвал "очередным политическим шоу".

Он напомнил, что в 2011 году Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией запросило обыск по его месту жительства в рамках так называемого "Дела олигархов", однако в течение многих лет ему не предъявляли обвинения, т. к. "дело было фабриковано".

"Да, я был частично виновен — говорил так, что интерпретировать можно было иначе", — заявил Айнар Шлесерс, добавивший, что "это предвыборное шоу" нужно политикам от Новой Консервативной партии Юрису Юрашсу и Янису Бордансу. Также Шлесерс уверен, что суд его оправдает, хотя процесс может растянуться на годы.

" Я принял решение двигаться вперед и готовиться к следующим выборам в Сейм. (…) Я знаю, что я человек, которого оценивают неоднозначно, в том числе в политике. Если избиратели поддержат меня и моих единомышленников, мы будем готовы быть избранными и участвовать в формировании правительства. В свою очередь, судопроизводство пусть идет своим чередом", — резюмировал Шлесерс.

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