Шлесерс: правительство Латвии - самое слабое за 30 лет, "театр абсурда продолжается"

В Латвии у власти находится самое слабое правительство с момента восстановления независимости страны, заявил политик и бизнесмен Айнарс Шлесерс в субботу на мероприятии по учреждению политической партии "Латвия на первом месте" (ЛПМ).

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По его словам, в Кабинете министров, который народе называют "радужным", работают люди, которые либо ничего не добились в своей жизни, либо являются типичными чиновниками.

Лидер ЛПМ сказал, что одна из важнейших проблем, которая не решается, - это вымирание Латвии. Шлесерс отметил, что люди уже выходят на уличные протесты, потому что не поддерживают правительство "Левитса-Кариньша". Тем не менее, он подчеркнул, что находящиеся у власти политики сменятся только в результате парламентских выборов, которые пройдут осенью 2022 года.

Шлесерс остро раскритиковал многие ограничения, которые были введены из-за пандемии Covid-19, когда жители не понимали, почему в магазине нельзя купить теплую одежду или обувь для детей.

"К сожалению, театр абсурда продолжается", - сказал политик. По его мнению, план правительства заключается в том, чтобы во всех несчастьях обвинить людей, которые не вакцинировались. ЛПМ выступает за то, чтобы вакцинация была исключительно добровольной.

Шлесерс пояснил, что введенные правительством ограничения не позволяют на мероприятии по учреждению партии собрать более 50 человек. Поэтому процесс учреждения партии нельзя завершить, но в субботу он начался.