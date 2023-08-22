Шлесерс: президент должен доказать, что он не ставленник JV, номинировав на пост премьера кандидата другой партии

По мнению лидера партии "Латвия на первом месте" Айнара Шлесерса, президент Эдгарс Ринкевич должен номинировать на пост премьер-министра Латвии кандидата другой партии, чтобы таким образом доказать, что он не является ставленником партийного объединения Jaunā vienotība (JV).

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В интервью ЛТВ Шлесерс отметил, что на встрече с главой государства он хотел бы узнать мнение президента о ситуации в стране и то, каких целей хочет добиться Ринкевич. Лидер оппозиционной партии напомнил, что Ринкевич ранее состоял в Jaunā vienotība, однако после избрания пытается демонстрировать, что собирается быть народным президентом.

По мнению Шлесерса, необходимо понять, действительно ли Ринкевич номинирует на пост главы Кабинета министров выдвинутую JV Эвику Силиню.

"Если Ринкевич хочет показать, что он не представитель "Единства", ему нужно номинировать представителя какой-то другой партии", — уверен лидер партии "Латвия на первом месте". В противном же случае все увидят, что вся власть в стране окажется в руках одной партии, а "26 голосов в Сейме контролируют 100% Латвии, что недопустимо".

Шлесерс считает, что Латвии необходимо профессиональное правительство, которое будет действовать быстро и молниеносно, в противном случае исправить ошибки, допущенные нынешним Кабинетом министром во главе с партийным объединением Jaunā vienotība, не удастся.

Также Айнар Шлесерс уверен, что выдвинутая на пост премьер-министра Силиня лишь продолжит курс Кришьяниса Кариньша, что, по его мнению, очень плохо отразится на Латвии.

"Если Ринкевич пригласит меня возглавить правительство, мы будем к этому готовы", — пообещал депутат, напомнив, что, если новое правительство снова возглавит кандидат от JV, уже 1 ноября начнется сбор подписей за роспуск Сейма.