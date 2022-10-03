Шлесерс пригрозил "народными протестами" в связи с ростом цен на энергоресурсы

Партия "Латвия на первом месте" готова организовать "народные протесты", если новое правительство не предложит дополнительных решений в связи с ростом цен на энергоресурсы и большими счетами, заявил лидер партии Айнар Шлесерс после встречи с президентом Эгилом Левитсом.

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Он не исключил, что зимой люди сами выйдут на многочисленные акции протеста из-за высоких счетов за отопление и электричество — в этом случае партия готова помочь с организацией протестов.

Представители партии "Латвия на первом месте" заявили во время встречи с президентом, что холодная и суровая зима приведет к высоким счетам и часть жителей покинет Латвию из-за недостаточных доходов.

Поэтому, по словам Шлесерса, необходимо "немедленное возрождение латвийской экономики", страна должна отказаться от подхода заимствовать 2 млрд евро в год. Чтобы добиться этого, в новом правительстве должны работать профессионалы.

Шлесерс видит решение проблемы получения дополнительных средств в сокращении "раздутого государственного аппарата" как минимум на 30%, уволив многих чиновников, которые "не выполняют никаких необходимых функций".

Как сообщалось ранее, "Новое Единство" по итогам прошедших 1 октября парламентских выборов получило в Сейме 26 мест. У Союза зеленых и крестьян будет 16 депутатов, "Объединенного списка" — 15, Национального объединения — 13, партии Stabilitātei — 11, "Прогрессивных" — 10, "Латвии на первом месте" — девять.

В выборах 14-го Сейма участвовали 59,4% избирателей.