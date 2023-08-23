Шлесерс призвал латвийцев на акцию протеста против "Единства"

Лидер партии "Латвия на первом месте" Айнар Шлесерс распространил в социальных сетях и на радио призыв прийти в субботу, 26 августа, в 15:00 на акцию протеста у памятника Свободы.

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Акция направлена против правительства "Единства" и его политики, которые привели ко многим проблемам в Латвии.

Как сообщили в Рижской думе, в заявке на проведении акции отмечается, что ее участники намерены протестовать против "неразумных действий правительства, необоснованных цен на энергоресурсы и игнорирования властями прав граждан определять политику государства".

Ожидается, что в мероприятии примут участие 1000 человек.