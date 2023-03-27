Шлесерс видит себя премьер-министром Латвии, а президентом — Пиленса
Foto: Saeimas administrācija

Айнарс Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", заявил, что разочарован "Объединенным списком", который стал "прицепом у правительства Кариньша", однако сказал, что готов выдвинуть и поддержать кандидатуру Пиленса, если тот предложит четкий план реформ. Обо всем этом он сообщил программе Латвийского Радио-4 "Открытый разговор".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По мнению политика, первые сто дней работы нового правительства могли бы быть использовать для проведения реформ, но этого не произошло. "Объединенный список" обещал перформы перед выборами, а теперь вместо этого помогает экономике стагнировать, считает Шлесерс.

Говоря о потенциальном новом президенте, Шлесерс подчеркнул, что важно, чтобы у президента был опыт в экономике и план развития страны — но главное это "убрать" Левитса и его советника Сармите Элерте с дожностей. По мнению Шлесерса, президентом мог бы быть Улдис Пиленс. Как считает Шлесерс, "какой-то бывший посол или бывший деятель культуры" такую должность не потянет: "Они пропадут, потому что их сразу в эту рутину затянет, в это болото, и они будут просто отрабатывать". Пиленс же, по словам Шлесерса, предприниматель, создавший свой бизнес, который хочет изменений к лучшему.

Но голосовать за него партия Шлесерса будет только при условии наличия четкого плана реформ, который будет включать в себя отставку правительства Кариньша. Кариньша, как считает Шлесерс, "спас Путин", потому что планов и идей развития страны у нынешнего премьера нет и рейтинг его партии до войны был на рубеже 5%. В случае формирования нового правительства Шлесерс сам готов занять премьерское кресло.

Информацию о своих связях с Путиным Шлесерс назвал клеветой.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (1) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Будни курьера — какие они?
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3
Голосуй за лучшую коллекционную монету 2022 года