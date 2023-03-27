Шлесерс видит себя премьер-министром Латвии, а президентом — Пиленса

Айнарс Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", заявил, что разочарован "Объединенным списком", который стал "прицепом у правительства Кариньша", однако сказал, что готов выдвинуть и поддержать кандидатуру Пиленса, если тот предложит четкий план реформ. Обо всем этом он сообщил программе Латвийского Радио-4 "Открытый разговор".
По мнению политика, первые сто дней работы нового правительства могли бы быть использовать для проведения реформ, но этого не произошло. "Объединенный список" обещал перформы перед выборами, а теперь вместо этого помогает экономике стагнировать, считает Шлесерс.
Говоря о потенциальном новом президенте, Шлесерс подчеркнул, что важно, чтобы у президента был опыт в экономике и план развития страны — но главное это "убрать" Левитса и его советника Сармите Элерте с дожностей. По мнению Шлесерса, президентом мог бы быть Улдис Пиленс. Как считает Шлесерс, "какой-то бывший посол или бывший деятель культуры" такую должность не потянет: "Они пропадут, потому что их сразу в эту рутину затянет, в это болото, и они будут просто отрабатывать". Пиленс же, по словам Шлесерса, предприниматель, создавший свой бизнес, который хочет изменений к лучшему.
Но голосовать за него партия Шлесерса будет только при условии наличия четкого плана реформ, который будет включать в себя отставку правительства Кариньша. Кариньша, как считает Шлесерс, "спас Путин", потому что планов и идей развития страны у нынешнего премьера нет и рейтинг его партии до войны был на рубеже 5%. В случае формирования нового правительства Шлесерс сам готов занять премьерское кресло.
Информацию о своих связях с Путиным Шлесерс назвал клеветой.